29 de junio de 2026 - 09:25

AUH de ANSES: quiénes cobran $867.120 en julio tras el aumento

ANSES confirma que los pagos de julio de la AUH tendrán un aumento del 2,1%. Conocé los montos actualizados y cuánto reciben las familias con Tarjeta Alimentar.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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Con los nuevos montos ya en vigencia, los titulares de la AUH cobran un incremento en sus haberes durante julio. Además, quienes reúnen los requisitos continúan percibiendo la Tarjeta Alimentar, un beneficio que complementa los ingresos de las familias con hijos.

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ANSES: cuánto se cobra por la AUH y la Tarjeta Alimentar en julio

Con el incremento del 2,1%, estos son los montos vigentes para julio de 2026:

  • AUH por hijo: $147.600 ($118.079 de bolsillo tras la retención del 20%)
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537
  • Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $72.250
  • Tarjeta Alimentar para hogares con dos hijos: $113.299
  • Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES retiene el 20% del monto de la AUH, una suma que se cobra posteriormente una vez presentada la Libreta con la certificación de escolaridad y los controles de salud de los menores.

Qué familias cobrarán $867.000 de AUH + Tarjeta Alimentar

Una familia con tres hijos que cobra la AUH, donde uno de los menores percibe la AUH por Discapacidad, recibirá $236.158 por las dos asignaciones universales acreditadas mensualmente (dos pagos de $118.079) y $481.537 por la prestación correspondiente al hijo con discapacidad.

A esos ingresos se suma la Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más, que en julio asciende a $149.425. De esta manera, el grupo familiar percibirá un total de $867.120 durante el mes.

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Fechas de pago de la AUH en julio

El calendario de pagos de ANSES se organiza, como todos los meses, según la terminación del DNI. Los titulares de la AUH pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma también es posible verificar los datos personales y acceder a la información de beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar.

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