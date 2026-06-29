AUH de ANSES: quiénes cobran $867.120 en julio tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el cronograma de pagos de julio de 2026, mes en el que rige un nuevo aumento del 2,1% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las asignaciones familiares. La actualización también alcanza a las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Con los nuevos montos ya en vigencia, los titulares de la AUH cobran un incremento en sus haberes durante julio. Además, quienes reúnen los requisitos continúan percibiendo la Tarjeta Alimentar , un beneficio que complementa los ingresos de las familias con hijos.

Con el incremento del 2,1%, estos son los montos vigentes para julio de 2026:

ANSES retiene el 20% del monto de la AUH, una suma que se cobra posteriormente una vez presentada la Libreta con la certificación de escolaridad y los controles de salud de los menores.

Una familia con tres hijos que cobra la AUH , donde uno de los menores percibe la AUH por Discapacidad, recibirá $236.158 por las dos asignaciones universales acreditadas mensualmente (dos pagos de $118.079) y $481.537 por la prestación correspondiente al hijo con discapacidad.

A esos ingresos se suma la Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más, que en julio asciende a $149.425. De esta manera, el grupo familiar percibirá un total de $867.120 durante el mes.

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Fechas de pago de la AUH en julio

El calendario de pagos de ANSES se organiza, como todos los meses, según la terminación del DNI. Los titulares de la AUH pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma también es posible verificar los datos personales y acceder a la información de beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar.