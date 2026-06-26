Calendario de las Becas Progresar: cuándo será el próximo pago de junio

La Secretaría de Educación , junto con ANSES , avanza con la liquidación de las Becas Progresar para los estudiantes que reciben este beneficio durante 2026. Además de los pagos ya establecidos, muchos beneficiarios esperan la publicación del calendario de pago en julio para conocer cuándo se acreditará el próximo haber.

Mientras tanto, el organismo mantiene vigente la información sobre los montos, el sistema de retención del 20% y las alternativas para quienes todavía tienen la solicitud en evaluación o recibieron un rechazo. También continúa el pago acumulado para los nuevos beneficiarios incorporados al ciclo lectivo 2026.

La Secretaría de Educación y ANSES informaron que los pagos de las Becas Progresar se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma oficial quedó organizado de la siguiente manera:

El programa mantiene el esquema de pago con retención del 20% para determinados estudiantes y pagos acumulados para nuevos beneficiarios.

En cuanto a los montos, las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería tienen un valor bruto de $35.000 mensuales. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios cobra el 80% del total , es decir $28.000 , ya que el 20% restante permanece retenido hasta que finalice el ciclo lectivo y se acrediten los requisitos académicos.

Para quienes fueron seleccionados por primera vez durante el Ciclo 2026, ANSES liquida de forma acumulada los meses de marzo, abril y mayo. En esos casos, el monto puede llegar a $84.000 para quienes están alcanzados por la retención o a $105.000 para los estudiantes avanzados de nivel superior y de Progresar Enfermería, que perciben el beneficio completo.

Cómo consultar el estado de la beca y qué hacer si la solicitud fue rechazada

Los estudiantes pueden verificar si el beneficio fue aprobado ingresando al portal oficial de las Becas Progresar o a la aplicación Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Estado de solicitud" se informa si la beca fue adjudicada, continúa pendiente de evaluación o fue rechazada.

Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses Los beneficiarios pueden consultar el estado de su solicitud, los montos vigentes y las fechas de acreditación del programa.

Si el beneficio figura como adjudicado, el estudiante puede consultar la fecha de acreditación en el apartado "Mis Cobros". En cambio, si el trámite permanece en evaluación, significa que todavía se están procesando los datos socioeconómicos o la certificación académica, por lo que el resultado puede actualizarse durante los primeros días de cada mes.

En caso de rechazo, la plataforma habilita una instancia de revisión virtual para que el solicitante presente un reclamo dentro del plazo establecido. Si, tras un nuevo análisis de la situación académica y socioeconómica, la solicitud resulta aprobada, el beneficio se activa y ANSES realiza el pago correspondiente de manera retroactiva. Además, el organismo recuerda que el porcentaje retenido durante el año se libera una vez que el estudiante acredita la regularidad escolar y cumple con las condiciones exigidas por el programa.