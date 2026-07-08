Economista y nieta de un desaparecido: quién es la argentina que trabajará en el FMI al lado de Georgieva

La directora general del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , anunció en redes sociales la incorporación de la economista argentina Silvana Tenreyro a las filas del organismo , quien asumirá el doble rol de consejera económica del organismo y directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional.

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La economista de 52 años, oriunda de Tucumán, estudió y se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán. También se doctoró y obtuvo la maestría en Economía en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.

Actualmente, Tenreyro se desempeña como profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics. Forma parte de la institución desde el año 2004. Gracias a su investigación, la cual fue publicada en diferentes revistas de prestigio, obtuvo reconocimiento y distinciones en el plano internacional.

Además, Tenreyro es miembro de la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica , así como también miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. Y fue presidenta de la Asociación Económica Europea.

Casada con un economista —italiano, fueron presentados por Robert Barro, un académico reconocido y tutor suyo en la Universidad de Harvard—, Tenreyro tiene dos hijos y posee las nacionalidades argentina, italiana y británica.

Su abuelo, Juan Eduardo Tenreyro, fue secuestrado y desaparecido el 24 de marzo de 1976. El Parque de la Memoria consigna que el hombre fue secuestrado al inicio de la dictadura en San Miguel de Tucumán, que tenía 64 años y era contador público nacional. Según consta en la Comisión Bicameral de Tucumán fue Seecretario de Hacienda del entonces gobernador Amado Juri.

"Fortalecerá los consejos de política del FMI"

A través de X, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, presentó y dio la bienvenida a la argentina al organismo al decir: “Me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyro como la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja”.

Silvana Tenreyro Gentileza

Además, agregó que: “Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo”, sostuvo Georgieva.

Completó destacando “así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”.

Tenreyro se pondrá en funciones el próximo 10 de agosto, en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas, luego de que este retome sus labores en el ámbito académico.