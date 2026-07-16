Condenaron a un anestesista por "violencia obstétrica" contra una paciente: "Acá los partos son así"

Un médico anestesista del Hospital Durand, en Ciudad de Buenos Aires fue condenado por “violencia obstétrica” contra una mujer que había sido internada para un parto prematuro. La Justicia homologó un juicio abreviado tras comprobar que el profesional maltrató a la paciente durante la intervención.

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La sentencia incluyó una prohibición de acercamiento tanto a la víctima como al hospital implicado durante un año. Además, el médico deberá realizar “un curso sobre violencia de género” y cumplir 30 horas de trabajo comunitario como parte de las medidas impuestas.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la mujer y fue respaldada por los testimonios de médicas neonatólogas que presenciaron lo ocurrido en el quirófano. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 impulsó el proceso judicial.

Conforme a la información aportada, el hecho ocurrió cuando la denunciante debió ser internada para un parto prematuro. En ese contexto fue atendida por el imputado, que le habló de mala forma, de manera despectiva y sin ningún tipo de reparo respecto de la situación de vulnerabilidad.

Según el relato de la víctima, le dijo al médico que se sentía mal de la panza antes de comenzar la intervención y el imputado le gritó. “Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela” , dijo.

Condenaron a un anestesista por "violencia obstétrica" en el hospital C. Durand en Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, una de las médicas manifestó lo sucedido cuando el imputado sentó a la víctima para aplicarle la anestesia raquídea: “Lo hace con una fuerza innecesaria, de una forma muy brusca (…) la paciente comienza a tener dolor (…) el Dr., con modos poco amables, bastante brutos y elevando el tono de voz, le decía que se quede quieta, que no le dolía, que no le podía doler (…)”.

Por su parte, la paciente sostuvo que cuando se quejó del dolor, el condenado le dio unas palmadas en la frente y le respondió: “Callate la boca porque vas a vomitar”.

Además, relató que cuando pidió que entrara al quirófano su pareja, el encausado gritó: “¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a tener que atender ustedes”.

Finalmente, las médicas declararon que también se mostró agresivo cuando le acercaron la beba recién nacida a la madre para que tenga su primer contacto: “No me vayas a dejar la cara sucia de la madre con el contacto con el bebé”. Y luego le gritó a la neonatóloga: “Deja, ¿no ves que me ensucias el lugar de trabajo?”.

Condena oficial contra el médico acusado

Durante el proceso judicial, la denunciante fue asistida por las profesionales de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quienes le brindaron asesoramiento y contención.

El informe elaborado por la OFAVyT concluyó que se trató de un caso de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, en virtud del trato deshumanizado desplegado por el imputado, en atención al contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba la paciente y la relación desigual de poder que mediaba entre ambos.

Finalmente, a través de un juicio abreviado, la fiscalía logró la condena para el imputado por la contravención de maltrato en contexto de violencia de género, que sanciona expresamente el maltrato psíquico.

La condena, que fue homologada por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, Natalia Molina, además de la pena, incluyó pautas de conducta por el término de un año: prohibición de contacto y acercamiento a la víctima, prohibición de acercamiento al hospital Durand, la realización de un curso sobre violencia de género y 30 horas de trabajo comunitario.