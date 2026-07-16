Un automovilista resultó herido tras chocar contra un árbol y volcar en Junín

El accidente ocurrió este jueves por la tarde sobre la Ruta 60, al oeste de la Ruta 61. El conductor, de 61 años, fue trasladado a un centro asistencial con politraumatismos.

Un automovilista resultó herido tras chocar contra un árbol y volcar en Barriales.

Un hombre de 61 años sufrió diversas lesiones este jueves por la tarde luego de protagonizar un vuelco en solitario sobre la Ruta 60, en el distrito de Barriales, departamento de Junín.

El hecho se registró alrededor de las 17.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un automóvil volcado al oeste de la intersección con la Ruta 61. De inmediato, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispuso el envío de efectivos de la Subcomisaría Barriales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Un automovilista resultó herido tras chocar contra un árbol y volcar en Barriales Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que se trataba de un Fiat Siena conducido por un hombre de 61 años. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del vehículo, impactó contra un árbol y, como consecuencia del fuerte choque, el automóvil terminó volcado sobre uno de sus laterales.

El hombre recibió las primeras atenciones médicas en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde fue diagnosticado con politraumatismos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que intentará determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.