¿Quién es la joven promesa del karting, acidentada en Junín?

“Vicky está bien”, afirmó el padre de Victoria Imberti, Néstor, sobre la piloto de karting que el sábado tuvo un accidente mientras probaba su máquina en el circuito de su propiedad en el departamento de Junín. "Entre mañana y pasado le darían el alta", confirmó su progenitor.

Una adolescente tuvo grave accidente de karting en Junín y fue trasladada en helicóptero al Notti

Es una niña de 12 años que cursa séptimo grado en el Colegio Medalla Milagrosa de Junín, practica vóley en el equipo municipal y estudia inglés en una academia.

La joven piloto compite en karting desde hace casi tres años, siguiendo la tradición familiar de su abuelo Raúl, su padre Néstor, su tío Silvio y sus primos. "Una vez estábamos viendo una carrera y me dijo que le interesaba probar y correr. En un principio, un amigo, Carlos Pereyra, nos prestó un karting; como le gustó, ahí compramos el suyo", relata.

Los eventos más importantes donde compite la joven piloto son el Campeonato Provincial de Karting Tierra, que se disputa en circuitos ubicados en Junín, Tunuyán y San Carlos.

Su papá Néstor recuerda que "ganó la primera fecha nocturna en febrero. El año pasado terminó en quinto lugar en el torneo de la especialidad, después de ir casi toda la temporada en tercer lugar, pero sufrió la rotura de su máquina. Hemos ido a disputar carreras al sur de Mendoza, al kartódromo Villa Atuel en San Rafael, donde tuvo buenas actuaciones".

Accidente en Junín y traslado de urgencia

Desde el Hospital Humberto Notti, donde se encuentra internada la joven, su papá Nestor Imberti comentó: "Estábamos probando en nuestro circuito, un entrenamiento, y ella tuvo un golpe fuerte en la cabeza".

Luego, Néstor expresó: "Llamé a la mamá y cuando llegó Viky estaba con ella. Cuando llegó la madre, estaba shockeada, entonces la llevamos al Hospital Alfredo Perrupatto. Al llegar, tuvo una convulsión, la entubaron. Como no se podía hacer bien la tomografía porque mi hija se movía, decidieron llamar al Servicio Coordinado de Emergencia. Al ver que la ruta no estaba expedita por las obras que se realizaban, la trasladan a la capital en helicóptero hasta el Hospital Humberto Notti".

Néstor Imberti aprovechó la ocasión para agradecer todo el apoyo que está teniendo la familia en un momento complejo. "Me saco el sombrero ante la profesionalidad del personal médico y enfermeros del hospital de San Martín, y también a los dos neurocirujanos que nos esperaban en Guaymallén, que hicieron la tomografía. Gracias a Dios, todo estaba bien y Vicky no tenía nada grave. Fue un susto muy grande".

"Este domingo le sacaron las sondas y el oxígeno, y ahora está muy bien. La atención fue excelente, tanto en el Perrupato, el Nottii y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Quiero dar las gracias por todos los que se han preocupado y rezado por ella".

"Esperemos que el miércoles que es su cumpleaños, ya esté en casa", afirmó Néstor Imberti.