Talento local: un joven mendocino, entre los 10 mejores del país en un importante torneo de ajedrez

Un grupo de adolescentes mendocinos brilló, a principios de abril, en el CAM 2026 - Campeonatos Argentinos de Ajedrez Infantiles y Juveniles- , considerados los más importantes del país. Facundo Bricheto (15) logró destacarse al obtener el octavo puesto entre 60 competidores de alto nivel , un resultado muy significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que en Mendoza no abundan las oportunidades de competencias de ajedrez, comparado con otras provincias.

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El resto de los jugadores también formó parte de esta experiencia de alto nivel, enfrentándose a los mejores ajedrecistas juveniles del país en un torneo que no solo mide rendimiento, sino que además funciona como instancia clave de proyección hacia competencias internacionales, entre ellas los Juegos Panamericanos , torneos latinoamericanos e, incluso, circuitos en Europa .

La falta de torneos de ajedrez y de continuidad en la competencia en Mendoza impacta directamente en el crecimiento ajedrecístico, ya que limita las posibilidades de mejorar el nivel y sumar puntos en el ranking. A esto se suma un problema estructural: la escasa difusión y reconocimiento que tiene la disciplina en la provincia .

De hecho, a pesar de haber participado en el torneo más importante del país representando a Mendoza, la experiencia tuvo muy poca visibilidad, lo que llega a impactar en desmotivación en muchos jóvenes que dedican gran parte de su tiempo al ajedrez .

La práctica del ajedrez competitivo implica un alto nivel de exigencia: partidas de aproximadamente tres horas , un gran desgaste mental y una dedicación constante. A esto se suma el esfuerzo económico y logístico de las familias que acompañan a los jugadores.

“Los chicos van, compiten, dejan todo. Son partidas muy largas, pensadas, de tres horas aproximadamente, con un desgaste muy grande. Y nosotros como papás también, porque es un sacrificio enorme que ellos puedan estar ahí”, explicó Daniel, padre de Facundo.

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A pesar de la relevancia de estos torneos -de los que surgieron figuras como Candela Francisco y Faustino Oro-, en Mendoza el ajedrez no cuenta con la misma difusión ni apoyo que en otras provincias, donde se observa una organización sostenida durante todo el año con múltiples competencias que fortalecen el desarrollo de los jugadores.

Además, existe una interna o “fractura” dentro de la Federación Mendocina de Ajedrez entre distintos sectores dirigenciales, lo que termina afectando directamente a los chicos, ya que muchos jugadores talentosos no son promovidos ni tenidos en cuenta como deberían.

Una trayectoria cargada de disciplina y compromiso

Facundo es un ejemplo de compromiso y disciplina: entrena entre 8 y 10 horas diarias, combina el ajedrez con sus estudios y mantiene un excelente rendimiento académico. Fue abanderado en la primaria y continúa con un muy buen desempeño en la secundaria.

Su trayectoria deportiva también es destacada: es múltiple campeón mendocino y ganó torneos importantes como los Juegos Sanmartinianos, los Juegos Evita, la Copa Faraón en Alvear y el Prix de Mendoza, este último de forma invicta durante varios meses de competencia.

Su ranking actual (ELO 1.805) no refleja completamente su nivel real, ya que compite contra jugadores de mayor puntaje -alrededor de 2.000- y logra vencerlos, lo que lo posiciona cerca del nivel de un maestro FIDE o maestro argentino.

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Facundo ha logrado imponerse incluso ante jugadores más grandes y experimentados, incluidos profesores y maestros FIDE, lo que refuerza su alto potencial ajedrecístico.

Su sueño es competir a nivel internacional y avanzar en su carrera hasta alcanzar títulos como maestro FIDE o maestro internacional, metas que requieren no solo talento, sino también oportunidades y apoyo sostenido.

“Es muy difícil porque no hay apoyo y lamentablemente todo se hace a pulmón. Nosotros somos papás laburantes, tratamos de apoyarlo como podemos, pero la verdad que no es tan fácil”, expresó su padre. “Es muy difícil porque no hay apoyo y lamentablemente todo se hace a pulmón. Nosotros somos papás laburantes, tratamos de apoyarlo como podemos, pero la verdad que no es tan fácil”, expresó su padre.

La falta de apoyo institucional hace que el esfuerzo recaiga principalmente en la familia, que sostiene económica y emocionalmente su desarrollo, lo que dificulta aún más el camino. Aun así, “estamos muy contentos, muy orgullosos de él”, concluyó.