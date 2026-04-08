Atlético de Madrid le ganó a Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

La Araña se lució con la apertura del marcador, en el triunfo 2 a 0 del Colchonero por la UEFA Champions League.

Atlético de Madrid superó a Barcelona por 2 a 0, en el marco del encuentro de ida de la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League. En el Camp Nou, la gran figura fue el argentino Julián Álvarez, que anotó un golazo de tiro libre para abrir el marcador.

El encuentro estuvo atravesado por la estrategia defensiva del Colchonero, que cuidó primero su arco para luego intentar salir de contra para lastimar a uno de los máximos candidatos al título. Después de un primer tiempo muy exigente, donde el argentino Juan Musso se convirtió en figura, esa búsqueda surtió efecto para la visita.

Golazo de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid: Embed PFFFF, GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ



QUÉ FENÓMENO, POR FAVOR. pic.twitter.com/DsB4jaueUX — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026 Corrían 42 minutos de la etapa inicial cuando Julián Álvarez buscó en largo a Giuliano Simeone, que encaró al área rival decidido a convertir el primero. Casi sobre la medialuna, el defensor Pau Cubarsí tuvo que bajarlo con una dura infracción que le valió la tarjeta roja y le otorgó el tiro libre al Atlético.

El encargado de ejecutarlo fue Julián Álvarez, que se lució con un derechazo que superó la resistencia del arquero Blaugrana. Cabe destacar que la Araña sumó su noveno gol en la presente temporada de Champions, cuatro de los cuales los convirtió en los últimos tres duelos.

Sørloth puso cifras definitivas ante Barcelona: Embed SØRLOTH Y ATLÉTICO MADRID LE GANA 2-0 A BARCELONA EN EL CAMP NOU. pic.twitter.com/7aHqsKghch https://t.co/E8dvedE4fL — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026 Ya en el complemento, Barcelona comenzó a quedarse sin ideas y descuidó su propio arco. Así, era cuestión de tiempo para que la visita golpee de nuevo. Esto ocurrió a los 70 minutos, cuando Matteo Ruggeri tiró el centro y el noruego Alexander Sørloth se anticipó a Gerard Martín para estampar el 2-0 definitivo.