8 de abril de 2026 - 18:11

Atlético de Madrid le ganó a Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

La Araña se lució con la apertura del marcador, en el triunfo 2 a 0 del Colchonero por la UEFA Champions League.

Golazo de Julián Álvarez en Barcelona - Atlético de Madrid

Golazo de Julián Álvarez en Barcelona - Atlético de Madrid

Foto:

EFE / Alberto Estévez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Después de errar el penal, Maravilla Martínez recibió las burlas de Rodrigo Rey

Curiosa decisión de Maravilla Martínez en Racing tras errar el penal en el clásico

Por Redacción Deportes
Luis Suárez confesó querer volver a la Selección de Uruguay

Luis Suárez le abrió la puerta a un regreso a la Selección de Uruguay: "Nunca le voy a decir que no"

Por Redacción Deportes

El encuentro estuvo atravesado por la estrategia defensiva del Colchonero, que cuidó primero su arco para luego intentar salir de contra para lastimar a uno de los máximos candidatos al título. Después de un primer tiempo muy exigente, donde el argentino Juan Musso se convirtió en figura, esa búsqueda surtió efecto para la visita.

Golazo de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid:

Embed

Corrían 42 minutos de la etapa inicial cuando Julián Álvarez buscó en largo a Giuliano Simeone, que encaró al área rival decidido a convertir el primero. Casi sobre la medialuna, el defensor Pau Cubarsí tuvo que bajarlo con una dura infracción que le valió la tarjeta roja y le otorgó el tiro libre al Atlético.

El encargado de ejecutarlo fue Julián Álvarez, que se lució con un derechazo que superó la resistencia del arquero Blaugrana. Cabe destacar que la Araña sumó su noveno gol en la presente temporada de Champions, cuatro de los cuales los convirtió en los últimos tres duelos.

Sørloth puso cifras definitivas ante Barcelona:

Embed

Ya en el complemento, Barcelona comenzó a quedarse sin ideas y descuidó su propio arco. Así, era cuestión de tiempo para que la visita golpee de nuevo. Esto ocurrió a los 70 minutos, cuando Matteo Ruggeri tiró el centro y el noruego Alexander Sørloth se anticipó a Gerard Martín para estampar el 2-0 definitivo.

De esta forma, Atlético de Madrid obtuvo un triunfo importantísimo para su objetivo de seguir en carrera en la UEFA Champions League. La semana que viene, el martes 14, afrontará el partido de vuelta en el Metropolitano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador santafesino el artífice del gran presente de Independiente Rivadavia y el hombre que marca el rumbo.

Independiente Rivadavia no se detiene y Alfredo Berti marca la diferencia

Por Sergio Faria
Boca - Católica, por la Copa Libertadores

La inesperada baja de un referente de Boca para enfrentar a Independiente de Avellaneda

Por Redacción Deportes
En Inglaterra siguen enojados con Enzo Fernández

En Inglaterra siguen enojados con Enzo Fernández: "Es un mocoso sin clase y manipulador"

Por Redacción Deportes
Luka Modric llenó de elogios a Juan Román Riquelme

Luka Modric recordó su debut ante la Selección Argentina de Juan Román Riquelme: "El DT tenía miedo"

Por Redacción Deportes