Arranca el torneo Vendimia de vóley en renovado Polideportivo 2

Con un total de 24 equipos y una propuesta que combina deporte y solidaridad , este viernes comienza en San Rafael un nuevo Torneo Vendimia de vóley en el Polideportivo 2, que estrena su renovado campo de juego .

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La competencia se desarrollará en categorías libres, tanto en la rama masculina como femenina .

“Estamos muy contentos por la cantidad de participantes. Es un número importante que nos permite desarrollar un torneo dinámico y con muchos partidos durante todo el fin de semana”, expresó José Gómez , integrante de la Dirección de Deportes del Municipio.

El certamen inicia con una fase de grupos bajo la modalidad todos contra todos, para luego avanzar a las instancias definitorias .

Las actividades inician hoy a las 21 horas , continuarán el sábado desde las 13 hasta aproximadamente las 22 , y el domingo desde las 10 de la mañana hasta disputar las finales, previstas entre las 16 y 17 horas .

Para el público, la entrada será libre y gratuita durante todo el torneo, por lo que se invita a la comunidad a acercarse y disfrutar de un fin de semana a puro vóley.

Componente solidario

El evento tendrá un fuerte componente solidario, destinando todo lo recaudado a Cáritas de la Iglesia del Valle.

“Se tomó la decisión con los delegados de no entregar premios y que todo lo recaudado sea transformado en alimentos para quienes más lo necesitan. Es una iniciativa muy valiosa que une el deporte con la ayuda social”, destacó Gómez.