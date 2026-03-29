29 de marzo de 2026 - 10:50

Arranca el torneo Vendimia de vóley en renovado Polideportivo 2

Con 24 equipos y un fuerte espíritu solidario, comienza este viernes en San Rafael una nueva edición del certamen en un escenario deportivo completamente renovado

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Por Redacción

Con un total de 24 equipos y una propuesta que combina deporte y solidaridad, este viernes comienza en San Rafael un nuevo Torneo Vendimia de vóley en el Polideportivo 2, que estrena su renovado campo de juego.

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La competencia se desarrollará en categorías libres, tanto en la rama masculina como femenina.

Estamos muy contentos por la cantidad de participantes. Es un número importante que nos permite desarrollar un torneo dinámico y con muchos partidos durante todo el fin de semana”, expresó José Gómez, integrante de la Dirección de Deportes del Municipio.

El certamen inicia con una fase de grupos bajo la modalidad todos contra todos, para luego avanzar a las instancias definitorias.

Las actividades inician hoy a las 21 horas, continuarán el sábado desde las 13 hasta aproximadamente las 22, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta disputar las finales, previstas entre las 16 y 17 horas.

Para el público, la entrada será libre y gratuita durante todo el torneo, por lo que se invita a la comunidad a acercarse y disfrutar de un fin de semana a puro vóley.

Componente solidario

El evento tendrá un fuerte componente solidario, destinando todo lo recaudado a Cáritas de la Iglesia del Valle.

Se tomó la decisión con los delegados de no entregar premios y que todo lo recaudado sea transformado en alimentos para quienes más lo necesitan. Es una iniciativa muy valiosa que une el deporte con la ayuda social”, destacó Gómez.

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