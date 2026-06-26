Una aerolínea ofrecerá 10 vuelos semanales desde Mendoza y un stopover de hasta 15 días en Panamá

Los viajes al exterior desde Mendoza tendrán una mayor oferta durante octubre. Copa Airlines incrementará su operación entre la provincia y Panamá , alcanzando 10 vuelos semanales , una cifra que representa uno de los mayores crecimientos de su historia en la ruta mendocina.

El aumento de frecuencias no solo mejora la conectividad internacional para los pasajeros mendocinos, sino que también se complementa con el fortalecimiento del programa Panamá Stopover , que permite aprovechar una escala para conocer el país sin pagar un costo adicional en la tarifa aérea.

El blog especializado Sir Chandler informó que el sistema de Copa Airlines ya refleja un incremento de operaciones entre Panamá y Mendoza para octubre , cuando la compañía pasará a ofrecer 10 vuelos semanales .

El crecimiento resulta significativo para la operación de la aerolínea en Mendoza. Según recordó Sir Chandler, la provincia "aguantó mucho tiempo con 5 vuelos por semana y no hace tanto pasaron finalmente al diario. Ahora al pasar a 10 al menos por un tiempo es señal de buen movimiento en la provincia" .

De acuerdo con la información publicada por el especialista, los vuelos adicionales desde Mendoza hacia Panamá estarán programados los lunes, miércoles y sábados , mientras que los regresos se realizarán los días previos.

Hasta hace poco, Mendoza había alcanzado recién la frecuencia diaria, mientras que otras ciudades argentinas, como Córdoba y Rosario, mantenían históricamente una mayor cantidad de servicios. Por eso, el salto a 10 vuelos semanales representa un avance importante para quienes buscan viajes al exterior desde Mendoza, ya que amplía las opciones de conexión hacia los destinos que Copa Airlines opera desde el Hub de las Américas en Panamá.

El stopover de Copa Airlines ahora permite extender la estadía en Panamá hasta 15 días

Además de incrementar sus vuelos entre Mendoza y Panamá, Copa Airlines continúa impulsando su programa Panamá Stopover, que les permite a los pasajeros extender su estadía en Panamá hasta 15 días sin costo adicional en la tarifa aérea. De esta manera, quienes viajen desde Mendoza hacia cualquiera de los destinos de la red de la aerolínea podrán transformar una simple conexión en una oportunidad para recorrer el país antes de continuar con su itinerario.

Como parte de esta estrategia, la compañía presentó Sala Panamá, un espacio interactivo ubicado en el pasillo que conecta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. La iniciativa fue desarrollada junto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá y el aeropuerto para incentivar a los pasajeros en tránsito a descubrir los principales atractivos turísticos del país.

Sala Panama El programa Panamá Stopover permite a los pasajeros sumar una estadía en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea. Visit Panamá

La experiencia incluye mapas interactivos, contenido audiovisual y herramientas para diseñar itinerarios personalizados de 3, 5, 7 y hasta 15 días, facilitando la planificación de la estadía antes incluso de salir del aeropuerto.

Al presentar la iniciativa, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, afirmó: "Con la experiencia de Sala Panamá buscamos que cada pasajero que transita por el Hub de las Américas® tenga una primera conexión con nuestro país, incluso antes de salir del aeropuerto. Esta iniciativa nos permite motivar a más viajeros a convertir su escala en una visita real, fortaleciendo la promoción turística y la economía panameña".

Por su parte, Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, señaló: "Celebramos una nueva forma de mostrar Panamá al mundo. Cada persona que decide salir a descubrir Panamá no solo inicia un viaje, comienza una conexión con nuestra gente, nuestra historia y nuestra esencia. Conectar esfuerzos significa conectar desarrollo, empleo y crecimiento para el país".

A su vez, José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen, destacó: "Muchos de los pasajeros que pasan por aquí conocen muy poco de Panamá. Con Sala Panamá queremos despertar su curiosidad y lograr que más viajeros conviertan su conexión en una visita a nuestro país".

La alianza entre Copa Airlines, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen busca fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá como destino turístico y seguir impulsando el programa Panamá Stopover, con la meta de alcanzar 250.000 visitantes en 2026.