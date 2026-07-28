Buscan al conductor que atropelló a un jubilado y escapó en pleno centro de San Martín

Un conductor es intensamente buscado por la Justicia luego de atropellar a un jubilado de 78 años y darse a la fuga en pleno centro de San Martín . El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en una transitada esquina de la ciudad y es investigado como un caso de abandono de persona tras un siniestro vial.

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El episodio se registró alrededor de las 15, en la intersección de calles 9 de Julio y Paso de Los Andes , a pocos metros de la sucursal del Banco Nación.

Según la información policial, la víctima cruzaba la calzada con dirección a la entidad bancaria cuando fue embestida por un Peugeot 206 de color gris.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el vehículo circulaba por calle 9 de Julio en sentido sur - norte y, al llegar a la esquina, giró hacia Paso de Los Andes. En esa maniobra impactó al peatón y continuó su marcha sin detenerse para asistirlo ni aportar sus datos.

Al lugar acudió personal policial, que encontró al hombre tendido sobre el asfalto. Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales le brindaron las primeras atenciones y lo trasladaron al Sanatorio Argentino.

Tras ser evaluado por los médicos, el jubilado fue diagnosticado con policontusiones. Afortunadamente, las lesiones no revestían gravedad y, luego de recibir la atención correspondiente, obtuvo el alta médica.

Mientras tanto, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó las actuaciones de rigor para tratar de establecer la identidad del conductor que escapó del lugar.

Entre las primeras medidas dispuestas figura el análisis de las imágenes registradas por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del cruce, con la expectativa de obtener datos que permitan identificar el Peugeot 206 y a la persona que lo conducía al momento del siniestro.

Los investigadores esperan que las grabaciones permitan reconstruir con mayor precisión la secuencia del hecho y avanzar en la localización del automovilista, quien hasta el momento permanece prófugo.

Antecedente reciente

Este episodio ocurrió apenas dos meses después de otro grave siniestro vial registrado en el centro de San Martín. El 26 de mayo, Sebastián Asman, de 70 años, fue atropellado por un colectivo de la empresa Nueva Generación cuando cruzaba por la senda peatonal en la intersección de avenida Alem y calle Las Heras. El hombre sufrió un ACV hemorrágico, una contusión pulmonar y múltiples traumatismos, permaneció internado durante dos días y finalmente falleció como consecuencia de las lesiones. El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad.