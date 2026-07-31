Un incendio destruyó por completo una casa en Guaymallén y dañó otras dos construcciones

Ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en Estrada y Adolfo Calle. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Guaymallén y dañó otras dos casas.

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda durante las primeras horas de este viernes en Guaymallén. Aunque las pérdidas materiales fueron totales, no hubo personas heridas, ya que la familia que habitaba la casa logró salir a tiempo cuando comenzaron las llamas.

El siniestro ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Estrada y Adolfo Calle, donde dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron para controlar el fuego.

Los equipos lograron contener el incendio y posteriormente iniciaron las labores de escombramiento para remover los restos de la estructura afectada.

Como consecuencia del siniestro, la vivienda donde se originó el fuego sufrió pérdidas totales, mientras que otras dos casas linderas también resultaron dañadas por la propagación de las llamas.

La familia pudo abandonar la vivienda antes de que el fuego se extendiera, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, su mascota falleció.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio.