Un ciclista de 81 años resultó herido tras ser embestido por el Metrotranvía en Las Heras

El hecho ocurrió este martes al mediodía. El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo y se encuentra internado en el Hospital Central.

El Metrotranvía embistió a un ciclista de 81 años en Las Heras

Un hombre de 81 años que circulaba en bicicleta resultó con heridas de gravedad este martes tras ser embestido por una formación del Metrotranvía en el departamento de Las Heras.

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 11:30 en la intersección de las calles San Miguel y Pasteur. Según informaron, el accidente se produjo cuando la dupla del Metrotranvía circulaba en dirección sur a norte y por razones que aún se intentan establecer, terminó impactando contra el ciclista que circulaba por la zona.

Al arribar al lugar del hecho, efectivos policiales encontraron a la víctima tendida en el suelo. Si bien el hombre se encontraba consciente, presentaba lesiones de consideración tanto en su cabeza, como manos y tobillos.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) le brindó asistencia inicial y lo trasladó de urgencia al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Por otro lado, se le realizó un dosaje de alcohol al conductor de la formación, el cual arrojó un resultado negativo.