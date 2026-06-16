Impactante accidente en el nudo vial: la atropelló un auto, salió despedida e impactó contra un micro

Ocurrió a media mañana en la intersección de Acceso Este y Costanera. La víctima sufrió fracturas y fue trasladada al Hospital Central.

Guaymallén: la atropelló un auto y salió despedida contra un colectivo.

Una mujer de 54 años resultó gravemente herida este martes por la mañana tras ser atropellada por un auto y despedida contra un colectivo en un accidente ocurrido en la intersección del Acceso Este y Costanera, en Guaymallén.

El siniestro se registró alrededor de las 11.20 y fue alertado mediante un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 25 encontraron a la víctima tendida sobre la carpeta asfáltica, consciente y con lesiones visibles.

Según las primeras averiguaciones realizadas por el personal policial, un Ford Focus conducido por un hombre identificado como J.A.M circulaba por el Acceso Este en dirección este-oeste cuando realizó una maniobra evasiva que terminó impactando contra la peatón.

Como consecuencia del golpe, la mujer salió despedida y terminó chocando contra un colectivo de la línea 800 que circulaba por Costanera en sentido sur-norte, al mando de otro conductor.

Los médicos diagnosticaron fractura en la base del cráneo y fractura en la pierna izquierda. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital Central.

Los controles de alcoholemia a ambos conductores arrojaron resultado negativo.