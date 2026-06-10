Mendoza registra la cifra más baja de víctimas fatales en accidentes de tránsito en los últimos 4 años

Durante el primer semestre del 2026 , Mendoza registró una disminución en la cantidad de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito .

Motociclista chocó contra el auto de una app de viajes en Las Heras: una beba de 11 meses, entre los heridos

Caos en el Acceso Este: a un camión se le desprendió una rueda y un motociclista salió herido

Según datos del Gobierno de Mendoza, en los últimos 6 meses se registraron 50 víctimas fatales en el lugar del accidente, el número más bajo detectado durante los últimos 4 años.

En el mismo período del 2025 hubo 60 fallecidos en el lugar del hecho . Por otro lado, en el 2024 se contaron un total de 63 víctimas fatales , mientras que en el 2023 fueron 57 muertes .

Durante estos meses, la provincia presentó un aumento en las acciones de prevención y control en calles y rutas .

En el 2026 se registraron menos víctimas fatales de accidentes de tránsito que en años anteriores.

Aumento en la cantidad de controles

Además del descenso de la mortalidad en accidentes viales, en los últimos seis meses hubo un incremento de la presencia policial en las calles.

Desde el 1 enero al 9 de junio se realizaron 118.489 controles en rutas y accesos de la provincia. La cifra representa un incremento del 14% respecto al 2025, cuando se registraron 104.301 controles vehiculares.

Los datos oficiales indican que se inspeccionaron 95.063 autos y 23.246 motos en todo Mendoza.

Las actas viales también tuvieron un aumento: en lo que va del año se llegó a 56.235 infracciones, un 11% más que el mismo ciclo del 2025.

Por las vacaciones de invierno intensifican controles viales en las rutas de Mendoza En Mendoza se incrementó un 14% la presencia de controles en las calles. GENTILEZA

Consumo de alcohol al volante

En el 2026 hubo un aumento en las pruebas para detectar el consumo de alcohol en conductores.

En los primeros 6 meses del año se realizaron 49.707 test de alcoholemia, un 33% más que el año anterior.

En los resultados de esos testeos, el 97% de los conductores registró niveles de alcohol permitidos al volante (hasta 0,5g en sangre para autos, hasta 0,2g para motos y ciclomotores y 0,0g para vehículos profesionales y conducción en rutas nacionales).

En total se indicaron 788 actas de alcoholemia positiva y se iniciaron 705 procesos contravencionales.

Conductores alcoholizados en los controles de Año Nuevo Se realizaron 33% más test de alcoholemia que en el 2025. GENTILEZA

Retención de las licencias de conducir y vehículos

Los datos oficiales también marcan un aumento en la retención de autos y motos en la provincia.

En total se retuvieron 6.077 vehículos, un número que duplica al del año anterior, cuando se registraron el secuestro de 2.928 unidades en los primeros 6 meses.

De los más de 6000 vehículos retenidos este año, 1.761 fueron automóviles y 4.316 motocicletas.

Por otra parte, la cantidad de licencias de conducir retenidas también tuvo un aumento. La policía de Mendoza retiró de la vía pública un total de 1.755 licencias, un 14% más que en el 2025.

Recomendaciones para la prevención de accidentes

El 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial. Desde Luchemos por la Vida, una ONG destinada a prevenir los siniestros viales, aportan los siguientes consejos y recomendaciones para evitar accidentes: