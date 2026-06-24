24 de junio de 2026 - 09:25

Encontraron muerta a Guadalupe Ramos, la adolescente salteña que estaba desaparecida: detuvieron a un exnovio

Guadalupe había sido vista por última vez saliendo de su casa para llevar a un niño que cuidaba a su domicilio.

Guadalupe Ramos, la joven niñera de 19 años que hallaron muerta en Salta.&nbsp;

Guadalupe Ramos, la joven niñera de 19 años que hallaron muerta en Salta. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras de dos días de intensa búsqueda, la ciudad salteña de Orán amaneció conmocionada este miércoles tras el hallazgo del cuerpo de Guadalupe Ramos, una joven de 19 años que era buscada desde el domingo. Por el caso, un joven fue detenido y es señalado por los investigadores como el principal sospechoso.

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La desaparición de Guadalupe había generado una fuerte movilización de familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. Según relató su familia, la joven salió de su casa para acompañar hasta su domicilio a un niño que cuidaba, pero nunca volvió.

Desde ese momento comenzó una desesperada búsqueda impulsada por sus seres queridos, quienes difundieron fotos y pedidos de colaboración a través de las redes sociales. En paralelo, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad para intentar reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Hallaron muerta a una joven de 19 años en Salta y detuvieron a un sospechoso
Su familia había iniciadiado una intensa campaña por redes sociales para encontrarla.

Su familia había iniciadiado una intensa campaña por redes sociales para encontrarla.

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el fondo de una vivienda del barrio Aeroparque vinculada al entorno familiar de la joven. Las autoridades trabajan ahora para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y esclarecer las causas de la muerte.

Arrestaron a un sospechoso

En el marco de la investigación, la Policía detuvo a un joven que habría mantenido una relación sentimental con Guadalupe. Los investigadores lo consideran el principal sospechoso y apuntan a distintos elementos que despertaron sospechas durante los días de búsqueda.

Hallaron muerta a una joven de 19 años en Salta y detuvieron a un sospechoso
El análisis de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir su camino.

El análisis de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir su camino.

Según indicaron allegados a la víctima, la familia intentó comunicarse con él para obtener información que pudiera ayudar a localizar a Guadalupe, pero no lograron contactarlo. Horas más tarde, el joven fue ubicado y detenido por las autoridades.

También trascendió que el sospechoso habría sido encontrado bajo los efectos de estupefacientes y que publicaciones realizadas en sus redes sociales están siendo analizadas por la Justicia para determinar si guardan relación con el caso.

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