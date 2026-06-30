Esta mañana declaró José Peña, papá del niño que desapareció hace más de dos años en la localidad 9 de Julio en Corrientes.

Caso Loan Peña: su padre aseguró que Laudelina habló de un supuesto accidente el día después de la desaparición.

La tercera semana del juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años cuyo paradero se desconoce desde hace más de dos años, tuvo este martes uno de sus testimonios más esperados. José Peña, padre del menor, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y aseguró que su hermana, Laudelina, habló de un supuesto accidente apenas un día después de que el niño fuera visto por última vez.

Durante su declaración, José recordó que la mujer hizo esa afirmación frente a varias personas. "Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché", sostuvo ante los jueces.

Laudelina Peña, tía de Loan Peña (Gentileza Diario Época). Laudelina Peña, tía de Loan Peña. La declaración adquiere relevancia porque la hipótesis de un accidente fue una de las primeras líneas de investigación que surgieron en la causa y dio lugar a distintas versiones sobre lo que podría haber ocurrido con el niño.

En otra parte de su testimonio, el padre del menor habló del dolor que atraviesa desde la desaparición de su hijo y de la incertidumbre que continúa viviendo la familia. "Loan es mi vida, mi amor, es todo", expresó conmovido ante el tribunal, según informó el periodista de TN, Sebastián Domenech.

Loan tiene 5 años y desapareció este jueves en un paraje rural de Corrientes. Foto: Radio Dos) Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. A dos años del hecho, su paradero sigue siendo desconocido y actualmente se está llevando a cabo el juicio oral contra 17 acusados. También hizo referencia a la angustia que genera no conocer qué ocurrió con el niño. "No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación", afirmó.