Caso Loan: cerró la segunda semana del juicio con la declaración de una de las acusadas.

La segunda semana del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes concluyó temprano este jueves. La jornada estuvo marcada por el testimonio de la acusada Valeria López , mientras que los otros dos implicados en esta causa paralela que estaban en la lista para testificar decidieron negarse a hacerlo.

Comenzó el juicio por el caso Loan y un imputado fue declarado en rebeldía

Hasta el momento, Alan Cañete y Valeria López son los únicos imputados que han prestado testimonio frente al Tribunal. En esta última audiencia se esperaban también las declaraciones de Federico Rossi Colombo y Pablo Núñez , pero ambos decidieron dar marcha atrás a último momento, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

López, quien se presentó ante los jueces como técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género e infantil, pese a que no cuenta con el título habilitante para ejercer, optó por no responder preguntas de las partes, pero sí brindó un relato sobre cómo se involucró en el caso .

Durante su exposición detalló que fue convocada por el también acusado Alan Cañete para realizar tareas de apoyo profesional y que viajó a la provincia de Corrientes el 4 de julio de 2024 acompañada por otra compañera de tareas.

Respecto al financiamiento del viaje, aseguró que lo pagó de su propio bolsillo . Explicó que Cañete le había prometido que le reconocerían los gastos posteriormente, algo que, según su versión, nunca ocurrió.

Sobre el trabajo realizado en el lugar, remarcó que su único objetivo era brindar contención a los menores de edad alojados en el hotel Despertar del Iberá. Tras estas tareas, regresó a su casa el 9 de julio.

La declaración de Alan Cañete

Cañete había sido el primero en declarar en este proceso. En su comparecencia del miércoles, afirmó que viajó a Corrientes con el fin exclusivo de buscar al pequeño Loan y aseguró que lo hizo bajo la autorización de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. Para respaldar sus dichos, el acusado exhibió ante el tribunal una serie de imágenes que acreditarían la relación existente entre ambos.

Tras escuchar el testimonio de López y registrar la negativa de los demás imputados, el Tribunal Federal dispuso un cuarto intermedio en el debate oral.

Las audiencias se reanudarán el próximo martes 30 de junio. Se espera que esa jornada sea una de las más trascendentales del juicio, ya que está prevista la declaración de los padres de Loan Danilo Peña frente a los magistrados.