Empleados de una planta de reciclaje de la ciudad de Río Cuarto , provincia de Córdoba , se llevaron una enorme sorpresa al hallar un bloque de uranio entre los residuos, lo que desató un megaoperativo de seguridad y emergencia que se extendió durante varias horas.

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El sorpresivo episodio se registró este miércoles por la noche en el establecimiento ubicado en la intersección de la colectora de la Ruta Nacional A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa .

El bloque fue descubierto de manera casual por los operarios de la planta mientras realizaban sus tareas habituales de descarga y clasificación de materiales. En medio de los residuos, llamó la atención de los trabajadores la presencia de una placa metálica que llevaba una inquietante inscripción grabada: “uranio empobrecido” .

Ante el potencial peligro radiológico, se activaron los protocolos de emergencia. Según informó el medio local El DoceTv, el perímetro fue cercado y en el lugar desplegaron un operativo conjunto miembros de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal policial de la Departamental y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Uno de los momentos de mayor incertidumbre llegó cuando antes de percatarse de la inscripción y del peligro latente, al menos ocho empleados de la planta tocaron el material con sus manos .

Hallaron en Córdoba un bloque de uranio en una planta de reciclaje y se activó un megaoperativo En el operativo se aisló al personal que tuvo contacto con el bloque de uranio.

Por precaución, las autoridades aislaron y apartaron inmediatamente a los operarios afectados para realizarles los controles médicos. Las primeras evaluaciones técnicas trajeron tranquilidad al arrojar “parámetros de dosis bajas de radiación”, confirmándose que ninguna de las personas involucradas corre riesgo de vida.

¿Qué es el uranio empobrecido?

El uranio empobrecido es un subproducto altamente denso que resulta del proceso de enriquecimiento del uranio natural. Conserva propiedades radiactivas, pero su nivel de emisión de radiación es menor que el del uranio en su estado metálico puro.

Por a su extrema densidad y peso, es un material que se utiliza a nivel global principalmente en aplicaciones de la industria militar, como la fabricación de blindajes para vehículos pesados o municiones perforantes.