Comenzó el juicio por el caso Loan y un imputado fue declarado en rebeldía.

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, comenzó hoy en la ciudad de Corrientes. Durante la audiencia se dieron a conocer los lineamientos de apertura y un psicólogo forense fue declarado en rebeldía por no presentarse.

La primera audiencia inició minutos después de las 10 y seis de los siete imputados del caso principal se presentaron en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por personal del Servicio Penitenciario Federal.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía del pequeño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez reaparecieron en público, mientras que Mónica Del Carmen Millapi participó de la jornada vía Zoom, a raíz de que cumple prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén.

Antes de comenzar la audiencia, el fiscal Carlos Schaefer habló con la prensa y expresó que “sabemos quiénes se lo llevaron”, aunque admitió: “No sabemos el por qué”.

Fotografía de los padres de Loan Peña, Jose Peña y Maria Nogera. A horas del juicio oral por la sustracción y el ocultamiento hasta el día de hoy de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, la Justicia dispuso extender las prisiones preventivas para ocho de los 17 acusados que tiene la causa.

La Fiscalía dio a conocer el requerimiento de elevación a juicio contra los implicados, pero la lectura se interrumpió porque el psicólogo forense, Federico Rossi Colombo, se ausentó de la audiencia. Se trata de uno de los diez imputados por los delitos de usurpación de títulos, falso testimonio, desvío de la investigación, entre otros.

Ante este escenario, los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco declararon al imputado en estado de rebeldía y ordenaron su arresto.

Sin embargo, luego de un extenso cuarto intermedio, el Tribunal Oral Federal de Corrientes levantó la orden de arresto y la rebeldía contra el acusado, al tiempo que resolvieron que reciba asistencia de la letrada pública Juliana Machado y dictaron un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30.

Las declaraciones de los abogados

María Belén Russo Cornara, abogada de la familia, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y manifestó su bronca por las “demasiadas dilaciones”, con respecto al desempeño de las defensas.

“Estaba previsto que se realicen las lecturas de las minutas del requerimiento de elevación a juicio y que se pueda comenzar con las nulidades, pero por distintos motivos aún queda pendiente la lectura de la minuta del resto de los 10 imputados de la causa conexa y la minuta de la querella”, describió.

En tanto, Leiro expuso que “todos los defensores están indignados” por las “trabas dilatorias” de la Fiscalía: “Arrancaron leyendo las minutas que tienen los fiscales en contra de los detenidos. Entonces los abogados planteamos que cada uno sabe lo que se le imputa, pero el fiscal se opuso. Estuvieron toda la jornada con eso, leyendo algo que todos sabemos”.

En este sentido, recriminó que “no corresponde” la situación de Rossi Colombo ya que se paralizó el desarrollo del proceso y explicó que propuso defenderlo por las discusiones entre las partes.

“Me propongo defenderlo gratis, a los efectos de que siga el juicio y no lo posterguen. La fiscalía vuelve a oponerse y fijan cuarto intermedio otra vez para deliberar”, agregó Leiro, quien apuntó contra Schaefer por las demoras.

Por otro lado, Ernesto “Tito” González, abogado de Caillava y Pérez, consignó: “La verdad que fue bastante largo, me pareció una pérdida de tiempo todo el día. Tienen que leer mañana todavía la segunda minuta y después es el turno de las acusaciones de la querella. De ahí se va a dar lugar a los planteos de nulidades”.