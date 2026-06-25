25 de junio de 2026 - 20:04

Buscan a Ezequiel Garay, un hombre de 30 años desaparecido ayer en Maipú

La Fiscalía publicó sus características físicas y la ropa que llevaba cuando fue visto por última vez.

Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, desaparecido en Maipú.

Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, desaparecido en Maipú.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia mendocina activó la búsqueda de Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, un hombre de 30 años que fue visto por última vez durante la mañana del miércoles 24 de junio en Maipú. El Ministerio Público Fiscal pidió colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

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Foto e información de Ezequiel Garay

Según la información incorporada al expediente, Garay Gutiérrez mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura delgada y ojos verdes.

Al momento de desaparecer vestía una campera negra con el logo de Adidas, pantalón deportivo negro y zapatillas negras de la misma marca con tres líneas laterales. Además, se informó que llevaba un bolso pequeño tipo morral de color negro.

Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, desaparecido en Maipú.
Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, desaparecido en Maipú.

Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, desaparecido en Maipú.

Desde la Oficina Fiscal de Maipú solicitaron difundir la búsqueda para ampliar el alcance del pedido y facilitar la obtención de datos que permitan encontrarlo. Las autoridades indicaron que cualquier persona que haya visto a Ezequiel o cuente con información sobre su paradero debe comunicarse con el 911.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 18 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que continúa con las actuaciones para establecer la ubicación del hombre.

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