22 de junio de 2026 - 08:36

Tragedia en Maipú: un hombre murió y una mujer está grave tras estrellarse en su moto contra un árbol

El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de Santa María de Oro y Carrizo. La acompañante de la víctima sufrió graves heridas y fue trasladada al Hospital Central.

La acompañante, una mujer de 38 años identificada como M.H., sufrió politraumatismo grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

La acompañante, una mujer de 38 años identificada como M.H., sufrió politraumatismo grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

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Los Andes
Accidente en el Acceso Sur: un motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y está grave

Accidente en el Acceso Sur: un motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y está grave

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 37 años murió y una mujer de 38 resultó gravemente herida tras un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes en Maipú.

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El siniestro se registró alrededor de la 1.40 en la intersección de las calles Santa María de Oro y Carrizo. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el hecho y, al arribar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) encontraron una moto Yamaha Crypton de 110 cc y a sus ocupantes en el interior de una acequia.

Según las primeras actuaciones, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado, impactó contra un árbol y ambos ocupantes cayeron al cauce.

Los médicos del SEC constataron el fallecimiento del conductor, identificado como J.M.A.V., de 37 años, en el lugar del hecho.

En tanto, la acompañante, una mujer de 38 años identificada como M.H., sufrió politraumatismo grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde quedó internada.

En la escena trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Investigan las causas del accidente

Por el momento, los investigadores buscan determinar qué provocó que la motocicleta terminara impactando contra un árbol antes de caer a una acequia. No se descarta ninguna hipótesis y las pericias serán clave para reconstruir la mecánica del hecho.

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