Buscan intensamente a un adolescente de 17 años desaparecido en Maipú

Matías Ariel Sosa fue visto por última vez el pasado martes en la localidad de Gutiérrez y solicitan la colaboración urgente que ayude a dar con su paradero.

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción N° 1, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, ha solicitado formalmente la difusión de la imagen y los datos de Matías Ariel Sosa, un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce.

El joven fue visto por última vez el pasado 4 de agosto en el barrio Buenos Vecinos, ubicado en la localidad de Gutiérrez, Maipú y desde allí no se supo más nada de su paradero.

De acuerdo con la información que difundió el Ministerio Público Fiscal y que consta en el expediente de búsqueda en curso, Matías tiene una estatura aproximada de 1.60 metros, es de contextura delgada, posee tez trigueña y ojos marrones. Como rasgos físicos particulares y distintivos, el adolescente tiene el cabello corto, lleva un piercing en la ceja izquierda y usa un arito en la oreja izquierda.

Al momento de su desaparición, vestía una campera azul con detalles amarillos del Club de Boca, un pantalón negro con detalles en celeste y zapatillas negras.

Además, desde el MPF solicitaron encarecidamente a la población que, en caso de contar con información útil que colabore con su aparición o de haber mantenido algún tipo de contacto reciente con él, se comuniquen de manera urgente al servicio de emergencias 911.