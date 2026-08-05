Protesta en defensa del árbol: "El patrimonio forestal de Chacras no es ornamento, es la identidad del pueblo"

Vecinos de Chacras de Coria están movilizados en defensa del patrimonio forestal de la pintoresca localidad de Luján de Cuyo, expresando su preocupación por el cuidado de los árboles.

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La iniciativa, entre otras razones, se debió a la erradicación de un gran álamo, en la intersección de Darragueira y Los Ranchos , cerca de calle Besares. Este ejemplar forestal fue retirado, a disgusto de los pobladores, por un procedimiento legal dispuesto por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, y llevado a cabo por el municipio de Luján. Para los particulares, el ejemplar estaba en buen estado sanitario, pero se encontraba fuera de línea y obstaculizaba la visión.

Los vecinos desean que a partir de ahora haya más empeño de las autoridades por proteger los árboles y solo erradicar aquellos que están en mal estado.

El lunes pasado, residentes del área se reunieron con autoridades de la Municipalidad de Luján , encabezada por la coordinadora general de Chacras, Mariela Rojas, y Diego Taibes, subdelegado del lugar, para plantear diversos reclamos.

Hubo acuerdos en cuanto al patrimonio forestal, pero los vecinos insistieron en un concepto clave: “El arbolado público de Chacras de Coria no es un ornamento: es parte de su identidad, de su confort térmico y de la seguridad de quienes circulan a pie, en bicicleta o en transporte público por sus calles . Cada ejemplar centenario que se pierde es irreemplazable en el corto y mediano plazo, mientras que cada mes de demora administrativa se traduce en más árboles en riesgo”.

Arbolado en calles de Chacras de Coria

En el encuentro también estuvo Teresita Capezzone, integrante de la Asamblea del Árbol, quien explicó algunos aspectos de la Ley Provincial 7.874 (ley del árbol), señalando que dicha norma “establece principios sobre el mantenimiento de los árboles y sobre las malas prácticas de poda y riego que provocan que se sequen y terminen cayendo”.

Tanto los representantes del municipio como los vecinos coincidieron en que un árbol sano, con riego, bien podado y mantenido no debería representar un peligro para nadie.

También en el foro vecinal se habló de la responsabilidad del Departamento General de Irrigación, “ya que muchos de los forestales -dijeron los particulares- se pierden por falta de riego y de mantenimiento de hijuelas y acequias. Por lo tanto, mantener los forestales en buenas condiciones es una responsabilidad conjunta entre la municipalidad e Irrigación, que redundará en una mejor calidad de vida para las personas”.

Los funcionarios municipales se comprometieron a replantar los forestales que se talaron en Los Ranchos hace cuatro años, más tres más en retribución por el álamo centenario, aunque los vecinos manifestaron que “un ejemplar de esas características es sencillamente irremplazable”.

Se mencionó también que los árboles de la vereda sur de Los Ranchos no se riegan desde hace unos siete meses, porque áridos de una obra cercana interfieren con la hijuela que transporta el líquido.

Otros de los presentes hicieron saber que, desde hace algunos años, ciertas talas en el distrito se hacen con más frecuencia en veredas de barrios privados, galerías comerciales y comercios.

Por otra parte, todos coincidieron en que árboles centenarios que todavía están en pie “son una parte fundamental de nuestra identidad y paisaje chacrense. Amamos a nuestro pueblo y a nuestros árboles, y creemos que amerita revisar los criterios que utiliza la municipalidad para talarlos”. Consideraron por último que “debería existir una voluntad real de recuperar los forestales que están en mal estado, en lugar de aparecer recién cuando ya no se puede hacer nada y sacarlos”.

¿Se recuperará el patrimonio forestal de Chacras?

Una integrante de la unión vecinal sostuvo que cuando hay erradicaciones, “surgen promesas de replante que nunca se cumplen. Siempre hay una excusa: la cuneta, el nicho, el cordón, la vereda. Nunca se dan las condiciones para reponer los forestales perdidos, y así es como en Chacras de Coria se registra una enorme merma de nuestro patrimonio verde, reemplazado por cemento y arbustos que no dan la sombra suficiente. Queremos recuperar nuestro microclima y nuestro paisaje particular”.