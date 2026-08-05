5 de agosto de 2026 - 21:06

Buscan a dos adolescentes de 13 y 14 años desaparecidos en Luján de Cuyo

Ambos se retiraron de un domicilio en Perdriel el pasado domingo y no han regresado a sus hogares. El Ministerio Público Fiscal pide difusión masiva para dar con su paradero.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Luján de Cuyo

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Luján de Cuyo

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Fiscalía de Instrucción N° 18 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional se encuentra al frente de una urgente investigación por averiguación de paradero de dos adolescentes mendocinos que fueron vistos.

Leé además

Escándalo por Bernarda Vera: fue declarada desaparecida bajo la dictadura de Pinochet en Chile y un ADN confirmó que está viva en Argentina

Un ADN confirmó que es Bernarda Vera la chilena "desaparecida en dictadura" y luego descubierta viva en Argentina
Un hombre amenazó de muerte a Javier Milei y fue detenido tras una investigación de la Policía Federal.

Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei: "Te quedan horas de vida..."

Por Redacción Sociedad

Se trata de Solange Mía Morales Paz, de 13 años, y Juan Pablo Torres González, de 14 años, de quienes no se tiene noticias desde el pasado domingo 2 de agosto a las 21:30 horas en el departamento de Luján de Cuyo.

De acuerdo con la información del expediente judicial en curso que difundió el Ministerio Público Fiscal, ambos adolescentes se encontraban juntos en el domicilio de la menor, ubicado en la localidad de Perdriel. Alrededor de las 21:30 de esa noche, ambos se retiraron juntos de la vivienda con rumbo desconocido y no han regresado a sus respectivos hogares.

A fin de facilitar la colaboración de la sociedad civil, las autoridades aportaron descripciones físicas detalladas de cada uno, así como la ropa que vestían en el momento de su desaparición:

Solange Mía Morales Paz mide 1.52 metros de estatura, es de contextura física delgada, posee tez blanca, usa flequillo y lleva el cabello negro por debajo de los hombros. Un rasgo característico relevante para identificarla es un lunar cerca de la nariz. Al momento de retirarse, vestía un pantalón celeste claro de tela de peluche, una remera de mangas cortas de color azul en varias partes con letras blancas de la marca Lacoste, y ojotas de color violeta.

Mientras que Juan Pablo Torres González: Mide 1.60 metros de altura, posee tez trigueña y su contextura es media. Como detalle particular en su aspecto, lleva el cabello teñido de tono rojizo en un sector de su cabeza. Vestía un pantalón negro marca Adidas y una campera verde.

El MPF solicita que compartan masivamente esta información junto a las imágenes de los menores para acelerar su localización. En caso de poder aportar datos certeros, haberlos visto o mantener cualquier tipo de contacto con ellos, se requiere a la población comunicarse de manera inmediata con la línea de emergencias 911.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gabriela Mantecon Fumado y Nélida Agustina Bisio fueron indagadas en la investigación por el fentanilo adulterado.

La Justicia tomó declaración a las exautoridades de la Anmat y el Iname por el caso del fentanilo adulterado

Por Redacción Sociedad
Una familia de Tunuyán solicita ayuda para encontrar a su perrita sustraída de un taller mecánico

Una familia de Tunuyán pide ayuda para encontrar a su perrita robada de un taller mecánico

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de agosto

Por Redacción
Alerta por viento Zonda y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Alerta por Zonda en Mendoza y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este jueves

Por Redacción Sociedad