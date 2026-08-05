Buscan a dos adolescentes de 13 y 14 años desaparecidos en Luján de Cuyo

Ambos se retiraron de un domicilio en Perdriel el pasado domingo y no han regresado a sus hogares. El Ministerio Público Fiscal pide difusión masiva para dar con su paradero.

La Fiscalía de Instrucción N° 18 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional se encuentra al frente de una urgente investigación por averiguación de paradero de dos adolescentes mendocinos que fueron vistos.

Se trata de Solange Mía Morales Paz, de 13 años, y Juan Pablo Torres González, de 14 años, de quienes no se tiene noticias desde el pasado domingo 2 de agosto a las 21:30 horas en el departamento de Luján de Cuyo.

De acuerdo con la información del expediente judicial en curso que difundió el Ministerio Público Fiscal, ambos adolescentes se encontraban juntos en el domicilio de la menor, ubicado en la localidad de Perdriel. Alrededor de las 21:30 de esa noche, ambos se retiraron juntos de la vivienda con rumbo desconocido y no han regresado a sus respectivos hogares.

A fin de facilitar la colaboración de la sociedad civil, las autoridades aportaron descripciones físicas detalladas de cada uno, así como la ropa que vestían en el momento de su desaparición:

Solange Mía Morales Paz mide 1.52 metros de estatura, es de contextura física delgada, posee tez blanca, usa flequillo y lleva el cabello negro por debajo de los hombros. Un rasgo característico relevante para identificarla es un lunar cerca de la nariz. Al momento de retirarse, vestía un pantalón celeste claro de tela de peluche, una remera de mangas cortas de color azul en varias partes con letras blancas de la marca Lacoste, y ojotas de color violeta.