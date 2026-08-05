La Justicia tomó declaración a las exautoridades de la Anmat y el Iname por el caso del fentanilo adulterado

La investigación por el fentanilo adulterado sumó este miércoles un nuevo avance. Se trata de las indagatorias de Nélida Agustina Bisio , extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) , y Gabriela Mantecón Fumado , exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) .

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Fentanilo contaminado: detuvieron a la extitular de la Anmat y a una exdirectora del Iname

Las declaraciones fueron tomadas por el juez federal Ernesto Kreplak , quien encabeza la causa que busca determinar las responsabilidades por la elaboración y comercialización del medicamento contaminado.

Durante la audiencia, Bisio realizó una breve exposición, optó por no responder preguntas y adelantó que presentará un escrito con su descargo . En tanto, Mantecón Fumado se remitió a un documento ya incorporado al expediente y respondió de manera extensa las consultas formuladas durante la indagatoria , según indicaron fuentes de la investigación.

Las indagatorias se realizaron luego de los tres allanamientos ordenados por el magistrado, uno de ellos en dependencias del Ministerio de Salud , y ejecutados por efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad .

Nélida Bisio fue titular de la ANMAT hasta enero de este año. (foto archivo)

Bisio había sido detenida en la localidad bonaerense de Olivos , partido de Vicente López , mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera voluntaria junto a su abogado en la dependencia policial.

La investigación analiza el rol que tuvieron ambas exfuncionarias en los controles realizados sobre HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., empresas que se encuentran bajo investigación por la producción del fentanilo contaminado.

HLB Pharma. HLB Pharma S.A

Según el pedido de allanamiento presentado en la causa, ambos laboratorios acumulaban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que esas deficiencias persistieron debido a la existencia de un "manto de cobertura estatal" que permitió que las empresas continuaran produciendo medicamentos pese a las falencias detectadas, situación que, de acuerdo con esa hipótesis, derivó en la contaminación del fentanilo.

Quiénes son las exfuncionarias investigadas

Bisio estuvo al frente de la Anmat hasta comienzos de este año, cuando dejó el cargo tras presentar su renuncia. Por su parte, Gabriela Mantecón Fumado se desempeñó como directora del Iname hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue apartada preventivamente de sus funciones.

Con las indagatorias ya realizadas, la causa continúa avanzando mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas para determinar las eventuales responsabilidades penales de las exfuncionarias y de los restantes involucrados en la investigación.