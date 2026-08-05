Una familia de Tunuyán pide ayuda para encontrar a su perrita robada de un taller mecánico

Un video de seguridad capturó el momento en que un joven en bicicleta se habría llevado a la mascota. Los dueños investigan versiones de que estaría siendo ofrecida a la venta en la zona.

Una familia de Tunuyán solicita ayuda para encontrar a su perrita sustraída de un taller mecánico

Una familia del departamento de Tunuyán ha iniciado una intensa búsqueda para dar con el paradero de su perrita, la cual fue tomada de un taller mecánico ubicado sobre la calle Aristóbulo del Valle. Los damnificados apelan a la solidaridad de toda la comunidad para poder recuperarla.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona compartido por vecinos. En el video difundido se observa cómo la perrita podría haber sido llevada por un joven que circulaba en bicicleta por el lugar.

A raíz de la difusión del caso, los propietarios han comenzado a recibir las primeras pistas, aunque de momento ninguna ha arrojado resultados definitivos.

En diálogo con El Cuco Digital, sus dueños manifestaron que les llegó información acerca del animal: "Me han llegado comentarios que la andaban vendiendo en el barrio 26 de Enero y en ruta 92, pero todavía nada concreto".

La familia solicita la colaboración inmediata de los vecinos. Aquellas personas que posean información certera sobre el paradero de la perrita, o que la tengan retenida en su hogar, deben comunicarse con urgencia a las siguientes números de teléfono 2622501091 y 2622259489.