Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei: "Te quedan horas de vida..."

Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Quilmes , acusado de haber difundido en TikTok un video con graves amenazas dirigidas al presidente Javier Milei y a su familia. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) tras una investigación impulsada por la Justicia Federal.

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La causa comenzó luego de una denuncia recibida en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación , que alertó sobre la existencia de publicaciones intimidatorias contra el jefe de Estado en redes sociales.

En el video, el sospechoso aparecía con el rostro parcialmente cubierto, con una capucha y lentes oscuros, mientras se presentaba como "el sicario de los kirchneristas" y pronunciaba amenazas contra Milei.

Entre otras expresiones, afirmó: "Javier Milei, te quiero matar" , "plata o plomo" y "te quedan horas de vida, a vos y a tu familia" , además de asegurar que contaba con personas dispuestas a cometer homicidios.

Al comienzo de la grabación, el hombre se presentó como "una persona peligrosa, con mucho poder político. Puedo mandar a matar a muchas personas ”. Luego, sin rodeos, lanzó: “ Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabés por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere. Javier Milei, quiero que me cumplas. ¿Tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno, entonces me vas a tener que hacer caso a mi. ¿Sabés quién soy yo? El jefe de la mafia ".

Detuvieron en Quilmes a un hombre que amenazó de muerte al presidente Javier Milei.

El sospechoso aprovechó su posteo para pronunciarse a favor de que Mayra Mendoza, actual diputada bonaerense por Unión por la Patria: “(Milei) Bajate como presidente. Mayra Mendoza, presidenta. Javier Milei, cumplime. Cumplime porque, te vuelvo a repetir, tu vida no tiene precio. Soy una persona que nací maldita. Soy bueno con los buenos, pero malo con los malos. Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero”.

Más adelante en su discurso, el hombre volvió a advertir al presidente: “Javier Milei, plata o plomo. Te voy a secuestrar a toda tu familia”.

“Mayra, no tengas miedo. Nadie te va a pasar nada. Sos presidenta Mayra. Villa El Monte presente. Javier Milei, tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar. Javier Milei, es mi último video para vos. Bajate como presidente. Te quedan horas de vida, a vos y a tu familia. Argentina”, concluyó.

La investigación que permitió identificar al sospechoso

A partir de la denuncia, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas para establecer la identidad del autor de las publicaciones.

Los investigadores analizaron perfiles en redes sociales, etiquetas geográficas y distintos elementos visibles en los videos hasta vincular al sospechoso con un domicilio ubicado en Quilmes.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Secretaría N.º 13, ordenó el allanamiento de la vivienda.

Qué secuestró la Policía durante el allanamiento

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al acusado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

Un hombre fue detenido tras amenazar de muerte a Javier Milei: secuestraron un arma de fabricación casera y otros elementos.

El imputado quedó detenido, incomunicado y a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones por el delito de amenazas. Tras conocerse el resultado del procedimiento, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó el trabajo realizado por las fuerzas federales mediante un mensaje publicado en la red social X.

"Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan", expresó la funcionaria.