La independencia del Banco Central es una condición necesaria, pero por sí sola no basta

Encapsular al organismo en la defensa del valor de la moneda es un paso institucional valioso y necesario, coherente con lo que hacen las economías ordenadas del mundo para prevenir la inflación.

El ingreso al Congreso del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central abre un debate que excede la ingeniería normativa y toca el núcleo de la estabilidad macroeconómica argentina. El punto cardinal de la iniciativa es la prohibición expresa de que la autoridad monetaria le preste dinero al Tesoro nacional. De manera consistente con esa disposición, el proyecto consagra la independencia de la entidad, estableciendo que sus autoridades sean designadas por el Congreso y que solo puedan ser removidas mediante una mayoría agravada. El propósito de fondo es privar al Poder Ejecutivo de la posibilidad de instruir la emisión de dinero para cubrir los excesos del gasto público.

Conviene recordar que el país ya transitó un esquema de estas características. Entre 1992 y 2002, durante la vigencia de la convertibilidad, el Banco Central tuvo vedado emitir para asistir al Tesoro y sus autoridades eran nombradas por el Congreso, un ordenamiento muy similar al que ahora se propone. Ese andamiaje se desmoronó en 2002, cuando en el marco de la crisis fiscal que precipitó el fin de la convertibilidad una ley habilitó nuevamente la emisión para financiar al Tesoro, con un tope inicial. Una década más tarde, en 2012, ese límite se flexibilizó y, en simultáneo, se suprimió la independencia de la entidad respecto del Poder Ejecutivo. La secuencia es aleccionadora, porque demuestra que las reglas de autonomía, por sólidas que parezcan, pueden revertirse cuando la presión fiscal se vuelve insostenible.

Las consecuencias de haber abandonado aquella independencia pueden dimensionarse con precisión a partir de los datos oficiales. En el período comprendido entre 2011, el año previo al fin de la autonomía, y 2023, el déficit fiscal acumulado equivalió al 54% del Producto Interno Bruto. La emisión monetaria dirigida desde el Banco Central hacia el Tesoro representó, en ese mismo lapso, el 31% del Producto. Y el resultado inflacionario fue devastador, ya que el nivel general de precios se multiplicó por 468 veces, mientras el salario real perdía un 21% de su poder adquisitivo. Estas cifras no son abstracciones estadísticas, sino la cuantificación de un mecanismo concreto de transferencia de recursos.

El encadenamiento causal que revelan esos números es el corazón del problema. El desequilibrio del sector público nacional generó necesidades de financiamiento equivalentes a la mitad de todo lo que la economía produce en un año, y la mayor parte de ese bache se cubrió con emisión monetaria. Esa emisión desató una inflación de enormes proporciones, que constituye la vía por la cual el Estado se apropia de recursos del sector privado sin necesidad de legislar un impuesto explícito. La caída del 21% en el salario real formal, registrada a pesar de las paritarias y de la retórica en defensa de los trabajadores, es la manifestación más tangible de ese empobrecimiento. Cuando el Banco Central se convierte en el financista de los desequilibrios estatales, el desenlace es siempre el mismo, esto es, el descalabro de la economía, la alta inflación y el deterioro del nivel de vida de la población.

De este diagnóstico se desprende la tesis central, que conviene enunciar con claridad. La independencia del Banco Central es una condición necesaria para proteger a la población de la inflación, pero no es una condición suficiente. El razonamiento es riguroso. Si el Estado acumula desequilibrios crónicos, tarde o temprano alcanza un nivel de endeudamiento que se torna impagable, y ese callejón sin salida reaviva la tentación de modificar la ley para volver a financiar el déficit con emisión. No se trata de una hipótesis teórica, sino de la enseñanza directa que dejó la crisis de 2002, cuando el Congreso aprobó, con un elevado grado de adhesión, que la autoridad monetaria retomara la emisión para solventar los excesos de gasto. Una ley puede prohibir la asistencia monetaria, pero ninguna ley resiste indefinidamente la presión de una crisis fiscal.