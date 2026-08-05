Las reservas del Banco Central crecieron y marcaron un récord en la gestión de Javier Milei

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a crecer y cerraron en US$ 50.059 millones , luego de registrar un incremento diario de US$ 417 millones . Se trata del nivel más elevado desde septiembre de 2019 y de la primera vez que superan la barrera de los US$ 50.000 millones durante la gestión del presidente Javier Milei .

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Con este resultado, el stock de reservas alcanzó un volumen que no se observaba desde los últimos meses de la presidencia de Mauricio Macri , cuando se ubicó en US$ 50.085 millones .

De acuerdo con la explicación del Banco Central , el crecimiento estuvo favorecido por la revalorización de los activos que integran las reservas internacionales, especialmente por la fuerte suba del oro , cuyo precio aumentó cerca de un 4% , hasta cotizar en torno a US$ 4.308 por onza .

En paralelo, la autoridad monetaria mantuvo una participación limitada en el Mercado Libre de Cambios (MLC) , donde adquirió US$ 8 millones durante la jornada.

Desde el inicio de la denominada "fase 4" del programa monetario , el organismo acumuló compras por US$ 13.381 millones en el mercado mayorista, un resultado que se mantiene dentro del rango de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones previsto por el Gobierno, según la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez cambiaria.

Las reservas del BCRA llegaron a un nivel que no se registraba desde septiembre de 2019.

El contexto de la política cambiaria

La recuperación de las reservas se produce después de que el BCRA interrumpiera una racha de 135 días consecutivos de compras de divisas. En ese período, la elevada demanda de dólares por parte del sector energético había reducido la capacidad del organismo para seguir incrementando sus activos internacionales.

Otro de los factores recientes que fortalecieron la posición financiera del Banco Central fue la renovación del swap de monedas con China, que mantiene un monto equivalente a US$ 19.000 millones.

En un comunicado oficial, la autoridad monetaria destacó que el nuevo entendimiento amplía el plazo de vigencia del acuerdo de tres a cinco años, con el objetivo de aportar mayor previsibilidad sobre la continuidad de esa herramienta financiera.

El dólar continúa con tendencia alcista

Mientras las reservas crecieron, el dólar mantuvo durante agosto una trayectoria ascendente. En el segmento minorista se negoció a $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central alcanzó los $1.519,65.

En tanto, el tipo de cambio mayorista avanzó por tercera rueda consecutiva, aunque permaneció por debajo de los $1.500.

Los analistas del mercado consideran que el segundo semestre podría presentar mayores desafíos para el mercado cambiario debido a una reducción estacional en el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador y a una mayor demanda de cobertura por parte de los inversores.