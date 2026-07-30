Se robaron unas herramientas en Maipú, intentaron escapar y fueron detenidos: quedó todo secuestrado

Los tres delincuentes, entre ellos una mujer, ingresaron al predio cruzando el alambrado perimetral. Fueron descubiertos gracias a las características que entregó la víctima.

Tres malvivientes fueron detenidas este jueves en Maipú después de robar algunas herramientas de un predio e intentar escapar. La Policía de Mendoza desplegó un operativo tras una denuncia al 911, logró interceptar a los sospechosos y consiguió recuperar los elementos sustraídos.

Los acusados fueron localizados pocos minutos después en el barrio Unión y Fuerza gracias a la descripción aportada por la víctima. Allí, los efectivos detuvieron a dos hombres y una mujer que coincidían con las características informadas durante la denuncia.

Las herramientas fueron secestradas El hecho ocurrió este jueves, cuando un empleado que realizaba tareas en el predio fue sorprendido por dos hombres y una mujer. Según informa la investigación, ingresaron al lugar tras atravesar el alambrado perimetral y sustrajeron distintos elementos.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Subcomisaría Lorenz ampliaron el patrullaje por la zona. Minutos después, en el barrio Unión y Fuerza, localizaron y aprehendieron a dos hombres y una mujer que coincidían con la descripción brindada.

Durante el procedimiento, el personal recuperó las herramientas sustraídas. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados como parte de las actuaciones.