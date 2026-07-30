30 de julio de 2026 - 16:22

Marihuana en una escuela primaria de Maipú: un chico tenía unas bolsitas con droga que le había dado un compañero

El hecho fue detectado ayer en la escuela Reverendo Padre Francisco Mühn de Rodeo del Medio.

escuela primaria Nº 1-741 Reverendo Padre Francisco Mühn de Maipú. Google Street.&nbsp;

escuela primaria Nº 1-741 Reverendo Padre Francisco Mühn de Maipú. Google Street. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos chicos de una escuela primaria de Maipú llevaron unas bolsitas con marihuana a clase y un estudiante le avisó a los directivos, según informaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE).

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El hecho se registró ayer, cerca de las 17, en la escuela primaria Nº 1-741 Reverendo Padre Francisco Mühn, que se encuentra ubicada en el barrio 25 de Mayo del distrito de Rodeo del Medio.

Las autoridades del colegio fueron alertadas por un alumno que denunció la situación. Entonces, los directivos activaron el protocolo para este tipo de casos, por lo que primero indagaron al menor denunciado, y el niño dijo que otro compañero de clases se la había dado.

Posteriormente, se denunció el caso al servicio 911, por lo que minutos más tarde llegó a la escuela Reverendo Padre Francisco Mühn personal de Narcocriminalidad que, tras requisar una mochila, encontró unas bolsitas con marihuana, cuya cantidad no se especificó.

Siguiendo con el protocolo vigente, las autoridades escolares convocaron a los padres de los dos estudiantes, realizaron el acta correspondiente para este tipo de situaciones y luego denunciaron la situación en la Fiscalía de Maipú.

Por otra parte, se dio intervención a la DAE (Dirección de Acompañamiento Escolar) y también al ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) para el abordaje de los menores.

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