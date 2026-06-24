Cayó en Maipú cuando intentaba vender una escopeta en una presunta "compra pactada"

El operativo fue realizado por personal de Investigaciones. Además del arma, secuestraron un celular utilizado durante la negociación.

Pactó para vender una escopeta en Maipú y fue detenido.

Un hombre de 38 años fue detenido este miércoles en Maipú tras un operativo por una venta de un arma de fuego. El procedimiento ocurrió en la intersección de calle La Isla y Callejón Morichetti, donde efectivos de Investigaciones llevaban adelante “una compra pactada” para avanzar con la causa.

En el operativo los policías secuestraron una escopeta calibre 16 marca Dos Leones. También incautaron un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar la negociación. El involucrado fue detenido en el momento en que se desarrollaba la medida investigativa.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, ambos elementos quedaron secuestrados para ser incorporados al expediente y sometidos a las pericias correspondientes. El hombre fue trasladado a la Comisaría 10°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.