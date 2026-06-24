24 de junio de 2026 - 14:43

Cayó en Maipú cuando intentaba vender una escopeta en una presunta "compra pactada"

El operativo fue realizado por personal de Investigaciones. Además del arma, secuestraron un celular utilizado durante la negociación.

Pactó para vender una escopeta en Maipú y fue detenido.

Pactó para vender una escopeta en Maipú y fue detenido.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 38 años fue detenido este miércoles en Maipú tras un operativo por una venta de un arma de fuego. El procedimiento ocurrió en la intersección de calle La Isla y Callejón Morichetti, donde efectivos de Investigaciones llevaban adelante “una compra pactada” para avanzar con la causa.

Leé además

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa. 

Incendio intencional en la playa de secuestro de Maipú: quemaron 57 motos
muestra imperdible en maipu: angeles diaz y andres casciani exponen sus obras desde este lunes

Muestra imperdible en Maipú: Ángeles Díaz y Andrés Casciani exponen sus obras desde este lunes

En el operativo los policías secuestraron una escopeta calibre 16 marca Dos Leones. También incautaron un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar la negociación. El involucrado fue detenido en el momento en que se desarrollaba la medida investigativa.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, ambos elementos quedaron secuestrados para ser incorporados al expediente y sometidos a las pericias correspondientes. El hombre fue trasladado a la Comisaría 10°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La acompañante, una mujer de 38 años identificada como M.H., sufrió politraumatismo grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

Tragedia en Maipú: un hombre murió y una mujer está grave tras estrellarse en su moto contra un árbol

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú 

Desvío en el Acceso Este: preocupación por robos de cables y asaltos a automovilistas en plena zona de obra

Claudia Carina Córdoba, imputada por el homicidio de Eduardo Bertón.

La excandidata libertaria, a un paso de ser juzgada por el asesinato de un jubilado de Maipú

La Policía trabaja para esclarecer una riña que dejó un lesionado en Lulunta. (ilustrativa)

Investigan una agresión con arma blanca tras una riña en Maipú