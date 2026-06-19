Se viene un fin de semana con Zonda y nevadas en alta montaña y el inicio del invierno traerá una ola polar

El ingreso de condiciones prefrontales elevará la máxima a 17°C mañana, abriendo paso a un domingo inestable y a un lunes de heladas con marcas bajo cero en el llano mendocino.

Se viene un sábado agradable antes de la llegada de una ola de frío.

El panorama meteorológico en Mendoza sufrirá un vuelco rotundo a partir de este sábado 20 de junio. Tras una seguidilla de jornadas frías y grises, la aproximación de un frente frío provocará condiciones de marcada inestabilidad en los sectores montañosos y un incremento temporario de la temperatura en el llano debido a la actividad prefrontal.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Contingencias Climáticas y las alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se espera un cielo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura: la máxima trepará a los 17°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C. El dato más relevante de la jornada será la previsión de viento Zonda en sectores de la precordillera y la persistencia de un temporal con nevadas intensas en la cordillera, fenómeno que mantiene bajo estricto monitoreo el estado de los pasos internacionales.

El pronóstico extendido: inestabilidad y posterior ola polar La tregua térmica durará poco. El ingreso definitivo de la masa de aire frío transformará las condiciones hacia el cierre del fin de semana largo y el comienzo de la semana laboral: