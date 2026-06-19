Se viene un fin de semana con Zonda y nevadas en alta montaña y el inicio del invierno traerá una ola polar

El panorama meteorológico en Mendoza sufrirá un vuelco rotundo a partir de este sábado 20 de junio. Tras una seguidilla de jornadas frías y grises, la aproximación de un frente frío provocará condiciones de marcada inestabilidad en los sectores montañosos y un incremento temporario de la temperatura en el llano debido a la actividad prefrontal.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Contingencias Climáticas y las alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se espera un cielo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura: la máxima trepará a los 17°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C. El dato más relevante de la jornada será la previsión de viento Zonda en sectores de la precordillera y la persistencia de un temporal con nevadas intensas en la cordillera, fenómeno que mantiene bajo estricto monitoreo el estado de los pasos internacionales.
El pronóstico extendido: inestabilidad y posterior ola polar
La tregua térmica durará poco. El ingreso definitivo de la masa de aire frío transformará las condiciones hacia el cierre del fin de semana largo y el comienzo de la semana laboral:
- Domingo 21 de junio: Se prevé una jornada marcada por la inestabilidad. El cielo estará mayormente cubierto con probabilidad de lluvias débiles en los sectores bajos y llanos (con una probabilidad de precipitación en torno al 35% durante el día). La máxima experimentará un leve retroceso posicionándose en los 16°C, mientras que la mínima será de 1°C. Los vientos soplarán del sector sur con ráfagas de hasta 10 mph, acentuando la sensación de frío.
- Lunes 22 de junio: Se consolidará una fuerte masa de aire polar sobre la región. Si bien el cielo se presentará completamente despejado y soleado, el termómetro registrará un marcado descenso: la máxima apenas alcanzará los 12°C y se pronostican heladas generalizadas en el llano con una mínima de -1°C durante la madrugada y el amanecer. Los vientos rotarán hacia el noreste de manera leve.
Se recomienda a la población seguir de cerca las actualizaciones viales para el corredor internacional y extremar los cuidados frente al marcado descenso térmico previsto a partir de la noche del domingo.