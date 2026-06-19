19 de junio de 2026 - 20:06

Se viene un fin de semana con Zonda y nevadas en alta montaña y el inicio del invierno traerá una ola polar

El ingreso de condiciones prefrontales elevará la máxima a 17°C mañana, abriendo paso a un domingo inestable y a un lunes de heladas con marcas bajo cero en el llano mendocino.

Se viene un sábado agradable antes de la llegada de una ola de frío.

Se viene un sábado agradable antes de la llegada de una ola de frío.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El panorama meteorológico en Mendoza sufrirá un vuelco rotundo a partir de este sábado 20 de junio. Tras una seguidilla de jornadas frías y grises, la aproximación de un frente frío provocará condiciones de marcada inestabilidad en los sectores montañosos y un incremento temporario de la temperatura en el llano debido a la actividad prefrontal.

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De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Contingencias Climáticas y las alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se espera un cielo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura: la máxima trepará a los 17°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C. El dato más relevante de la jornada será la previsión de viento Zonda en sectores de la precordillera y la persistencia de un temporal con nevadas intensas en la cordillera, fenómeno que mantiene bajo estricto monitoreo el estado de los pasos internacionales.

El pronóstico extendido: inestabilidad y posterior ola polar

La tregua térmica durará poco. El ingreso definitivo de la masa de aire frío transformará las condiciones hacia el cierre del fin de semana largo y el comienzo de la semana laboral:

  • Domingo 21 de junio: Se prevé una jornada marcada por la inestabilidad. El cielo estará mayormente cubierto con probabilidad de lluvias débiles en los sectores bajos y llanos (con una probabilidad de precipitación en torno al 35% durante el día). La máxima experimentará un leve retroceso posicionándose en los 16°C, mientras que la mínima será de 1°C. Los vientos soplarán del sector sur con ráfagas de hasta 10 mph, acentuando la sensación de frío.
  • Lunes 22 de junio: Se consolidará una fuerte masa de aire polar sobre la región. Si bien el cielo se presentará completamente despejado y soleado, el termómetro registrará un marcado descenso: la máxima apenas alcanzará los 12°C y se pronostican heladas generalizadas en el llano con una mínima de -1°C durante la madrugada y el amanecer. Los vientos rotarán hacia el noreste de manera leve.

Se recomienda a la población seguir de cerca las actualizaciones viales para el corredor internacional y extremar los cuidados frente al marcado descenso térmico previsto a partir de la noche del domingo.

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