1 de julio de 2026 - 21:23

Ola polar: suspenden clases presenciales este jueves en el Este, Malargüe, San Rafael y zonas de montaña

La medida adoptada por la DGE es para el turno mañana por las nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Por la ola polar suspenden las clases presenciales en varias zonas de Mendoza

Por la ola polar suspenden las clases presenciales en varias zonas de Mendoza

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Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, ha informado la suspensión de clases presenciales para el turno mañana de este jueves 2 de julio. La medida afecta a todos los niveles y modalidades educativas en regiones específicas marcadas por condiciones climáticas adversas.

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Los motivos de esta decisión radican en los pronósticos meteorológicos que indican la presencia de nevadas, lluvias, viento y temperaturas bajo cero, factores que han provocado la intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas.

Zonas afectadas por la medida

La suspensión para el turno mañana rige en los siguientes departamentos y localidades:

  • Zona Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
  • Zona Sur: Malargüe y San Rafael.
  • Zonas de Montaña: Cacheuta y Potrerillos (Luján de Cuyo); Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras); y las zonas altas de los departamentos de Tupungato y Tunuyán.
Ola polar: suspenden clases presenciales este jueves en el Este, Malargüe, San Rafael y zonas de montaña
Ola polar: suspenden clases presenciales este jueves 2 de julio en el Este, Malargüe, San Rafael y zonas de montaña

Ola polar: suspenden clases presenciales este jueves 2 de julio en el Este, Malargüe, San Rafael y zonas de montaña

En estas regiones, la actividad escolar no se detendrá por completo, sino que deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Por otro lado, el servicio educativo se brindará con total normalidad en el resto de la provincia, incluyendo la Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, las zonas urbanas de Luján de Cuyo y Las Heras, General Alvear, Lavalle, San Carlos y los centros urbanos de Tunuyán y Tupungato.

Miércoles sin clases

La inestabilidad ya había afectado el normal desarrollo del ciclo lectivo durante este miércoles. El mantuvo la suspensión de clases presenciales en todos los turnos, como medida preventiva ante el avance del fenómeno meteorológico que se intensificará este jueves.

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