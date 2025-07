Mar del Plata paralizada por la falta de gas en medio de la ola polar: sin clases, ni eventos y al borde de una crisis

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, una vecina de la ciudad manifestó: “Acá llegaron a hacer, hasta donde yo vi, 6 grados bajo cero de sensación térmica, hoy a las 8. No tenés para calefaccionarte, ni para bañarte si tenés que ir a trabajar, ni para un plato caliente de comida o para cebarte un mate”.

Según denuncian, la falta de gas no se debe a una caída de presión como se informó oficialmente, sino a un problema estructural vinculado con la falta de reservas y la prioridad en la exportación. “No hay gas directamente. Entonces, al no haber gas, no hay nada que comprimir para mandar a las cañerías y abastecer”, explicó la mujer.