ESI y riesgos digitales: el plan oficial para fortalecer estrategias en las escuelas de Mendoza

En un contexto que demanda acciones, el Gobierno de Mendoza fortalecerá la educación sexual integral ( ESI ) y prevención de riesgos digitales en las escuelas.

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El Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, anunció que a través del área de Juventudes, realizará talleres destinados a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de generar espacios de información, reflexión y acompañamiento en temáticas clave para la adolescencia. La propuesta abarca escuelas secundarias (orientadas y técnicas), tanto de gestión pública como privada.

El foco está puesto en la prevención de cuestiones como grooming, sexting, abusos, violencias y el fortalecimiento de los vínculos, que deteriorados, impactan en la convivencia escolar. Buscan frenar situaciones de violencia que ya han dado señales de alarma en la provincia y el país.

Es que la escuela ya no es solo el lugar donde se aprenden fórmulas o sintaxis. Hoy, más que nunca, es la caja de resonancia de una realidad que quema: el acoso en redes que no da respiro, el riesgo invisible del grooming y una violencia que no puede tolerarse. En ese escenario, donde lo digital y lo presencial se funden en la vida de los chicos , el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza decidió reforzar una herramienta que, aunque lleva años en la agenda, hoy demanda una actualización urgente.

A través del área de Juventudes, la provincia puso en marcha un plan de talleres destinados a estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas. No son charlas magistrales de pizarrón y tiza; son espacios pensados para que los adolescentes puedan interactuar y expresarse. Se busca dotarlos de recursos para gestionar su sexualidad, sus afectos y su convivencia en un mundo donde el peligro suele estar a un clic de distancia.

Los nuevos peligros de la mochila digital

Si antes el problema terminaba en la puerta de la escuela, hoy continúa en el grupo de WhatsApp o en los mensajes directos de Instagram. El grooming, el sexting y el ciberbullying son un riesgo latente.

"Se trata de una proactividad institucional que traslada las herramientas técnicas directamente al ámbito escolar", explica Lis Ruggeri, referente de la Dirección Provincial de Juventudes. La premisa es no esperar a que el conflicto estalle, sino habitar el territorio antes. Durante 2025, la experiencia fue reveladora: más de 4.000 jóvenes participaron en 80 talleres.

El contexto no permite medias tintas: muestra una cada vez mayor necesidad de los jóvenes por contar con recursos para gestionar su actividad digital, sus vínculos y la convivencia escolar como fuera de este entorno. Hechos recientes dan cuenta de los desafíos en este sentido. El 30 de marzo, un adolescente de 15 años protagonizó un tiroteo en la escuela "Mariano Moreno" de San Cristóbal (Santa Fe), en el que fue asesinado el estudiante Ian Cabrera (13), de primer año.

Más cerca, en La Paz, en septiembre del año pasado una alumna de 14 años estuvo 5 horas encerrada con un arma en la escuela Marcelino Blanco. Era de su padre, amenazó a algunos compañeros y la situación provocó gran conmoción e incluso impulso a las autoridades de la provincia a generar normativa respecto de estas situaciones. La chica recibió asistencia y luego, un celador fue acusado de abuso, lo que las investigaciones vinculan con su reacción.

Es ley la penalización del "grooming", acoso sexual a menores vía web En un contexto que demanda acciones, el Gobierno de Mendoza fortalecerá la educación sexual integral (ESI) y prevención de riesgos digitales en las escuelas.

Pero más allá de estas situaciones críticas, la violencia está presente con mucha frecuencia, en las aulas e incluso fuera de la escuela. Esto muchas veces como continuidad o reflejo de de agresiones que también se dan en las redes sociales, que han pasado a tener un rol protagónico en la vida de los chicos.

Pero además, los especialistas vienen advirtiendo sobre la importancia de dotar de recursos a los niños y adolescentes respecto de conductas de cuidado en entornos digitales, teniendo en cuenta los riesgos que corren, como es el caso del grooming o la sextorsión.

La ESI

En el caso de la ESI, con mayor o menor presencia, se trata de algo que lleva años aunque en algunos establecimientos se ha ido diluyendo e incluso alterando su esencia. De todas formas, es una de las estrategias que se señalan como una de las causas de la reducción del embarazo adolescente, al aportar a los chicos información sobre autocuidado.

En Argentina, se ha visto una disminución de 13,1% en 2010 al 6,4% en 2022. Esto en referencia a la proporción de casos en relación a la totalidad de los nacimientos registrados. En Mendoza, pasó otro tanto. La tasa de embarazo en este segmento se redujo a la mitad en 11 años: pasó de 15,6% del total de los nacimientos en 2011 a 7,5% en 2022. Habían sido 5.336 sobre un total de 34.254 nacimientos en toda la provincia aquel primer año y fueron 1.594 sobre los 21.296 de 2022.

Aun así, más de 1.500 adolescentes son madres cada año en Mendoza mientras que sigue existiendo el abuso de menores de 15 años. Justamente, estos temas, así como la prevención de las violencias en los vínculos son parte de los contenidos de la ESI.

Generar conciencia en las escuelas

"La promoción es el eje fundamental para generar conciencia sobre temáticas que son transversales a los jóvenes", añade Ruggeri.

La apuesta para este 2026 es que sean las propias instituciones las que marquen el ritmo. Los talleres se organizan según la demanda de cada escuela, permitiendo que cada comunidad educativa ponga sobre la mesa sus necesidades específicas, ya sea para frenar la violencia en los noviazgos, entender la importancia del consentimiento o aprender a blindar la privacidad en la red.

Las escuelas secundarias (orientadas o técnicas), de gestión pública o privada, que deseen coordinar estos espacios de formación y acompañamiento para sus alumnos, pueden comunicarse directamente con el equipo técnico de Juventudes. Contacto: [email protected]