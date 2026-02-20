Según especialista en bullying, multar a padres podría ocultar casos y judicializarlos en vez de prevenirlos

La referente nacional en bullying y ciberbullying y fundadora de la Asociación Libres de Bullying María Zysman estuvo en Mendoza y brindó una valiosa y necesaria capacitación a más de cien docentes mendocinos . La especialista, de referencia a nivel regional en el tema, estuvo en el Colegio ICEI y se refirió a distintos componentes y realidades vinculadas a esta problemática , una de las epidemias del siglo XXI .

Ya rige la ley que sanciona a los padres de chicos que hagan bullying: el valor de las multas

Bullying: especialista advierte que la violencia es algo aprendido de los adultos y naturalizado

Además, Zysman se refirió a una de las más recientes medidas adoptadas por la DGE mendocina que apunta a combatir el bullying -o acoso escolar- y que encuentra su base en la ley 9.682, vigente desde diciembre 2025 y que incorpora esta práctica al Código Contravencional provincial. La norma aprobada a fines del año pasado -e inédita a nivel nacional- sanciona a padres o tutores de menores que cometan bullying, con multas de entre 750.000 y 1.500.000 pesos (montos actualizados a 2026). Además, contempla tareas comunitarias y talleres de parentalidad .

"La medida tomada por el Ministerio de Educación de Mendoza tiene como intención comprometer a la familia, cosa que es muy importante . Pero tengo ciertos reparos en pensar si eso se logra desde lo económico, con multas. Mi temor es que se empiecen a ocultar situaciones, que se empiecen a reclamar y pelear cuestiones desde los espacios legales en lugar de pensar cómo hacer todos para educar un poco más en tribu y no tan individualmente, tratando de que el hijo 'zafe' y no esté posicionado en un lugar en donde no se lo acuse", destacó Zysman a Los Andes .

En ese sentido, la licenciada en psicopedagogía resaltó que muchas veces los padres creen que sus hijos hacen todo lo que ellos les dicen en la escuela. Pero que, en la práctica, eso no se concreta.

" Nuestros hijos no se portan igual en la escuela que en casa, entonces hay que pensar en sanciones que tengan que ver con la reparación de las familias, más allá que las multas económicas . También entiendo que para la escuela es muy difícil ver la falta de participación de las familias muchas veces en lo que proponen. Cuesta convocarlas, cuesta que trabajen en talleres para educar un poco mejor, para tener ciertas guías o ciertas orientaciones. Cuesta que se hagan cargo de los errores", resumió.

María Zysman 2 Según especialista en bullying, multar a padres podría ocultar casos y judicializarlos en vez de prevenirlos Gentileza

En esa línea, planteó la necesidad de sanciones que apunten a la reparación y a la construcción de conciencia ética y comunitaria, más allá de lo económico.

El bullying empieza antes del golpe

Zysman brindó una capacitación intensiva al equipo del ICEI el jueves por la tarde con el objetivo de fortalecer herramientas de prevención e intervención. Y, entre tantos conceptos sobre los que se explayó, hubo uno que fue fundamental y revelador: el bullying no aparece de golpe, se construye en pequeños gestos cotidianos que suelen naturalizarse.

En ese sentido, la referente puso el foco en el concepto referido a que el bullying no comienza con una agresión física, sino que suele iniciar con burlas reiteradas, apodos, exclusiones silenciosas y alianzas dentro del grupo que legitiman la humillación.

Para Zysman, ese proceso gradual es lo que vuelve difícil la detección temprana. Porque, cuando las conductas se naturalizan, el agresor encuentra reconocimiento social y la dinámica se intensifica. Como una especie de círculo vicioso, el agresor recurre a acciones cada vez más y más fuertes, justamente para sostener ese lugar de "liderazgo".

Por ello mismo, insistió en la importancia de la intervención adulta temprana. No se trata solo de sancionar una conducta puntual, sino de desactivar la lógica grupal que permite que el maltrato se consolide.

Bullying: trabajo comunitario y otras propuestas para co-responsabilizar a padres de estudiantes conflictivos Según especialista en bullying, multar a padres podría ocultar casos y judicializarlos en vez de prevenirlos Archivo Los Andes (Imagen ilustrativa)

“El bullying es un problema multicausal, donde intervienen muchos actores. No se puede trabajar solo desde la escuela; la presencia de las familias como aliadas es fundamental", resumió Zysman, quien destacó que es justamente la familia quien tiene que estar con la escuela para poder asumir entre todos la responsabilidad de educar, de prevenir, de ser un modelo para los chicos y donde no se incluya el maltrato a los otros.

Apagar el fuego con nafta: la humillación no se combate con más humillación

Uno de los mensajes más contundentes de la capacitación fue el enfoque de intervención. En ese sentido, Zysman remarcó que la respuesta adulta no puede replicar la misma lógica que se intenta erradicar.

Frente a una situación de bullying, el rol del docente y de la escuela debe centrarse en frenar la dinámica, proteger al estudiante hostigado y trabajar con quien ejerce la agresión desde una perspectiva educativa y reparadora. Las respuestas exclusivamente punitivas, advirtió, pueden reforzar el problema en lugar de resolverlo.

María Zysman 1 Según especialista en bullying, multar a padres podría ocultar casos y judicializarlos en vez de prevenirlos Gentileza

En ese sentido, también señaló al silencio como uno de los principales aliados del bullying. Minimizar situaciones, evitar el diálogo o la falta de acuerdos entre adultos abre un espacio en el que la violencia se sostiene y crece.

Adultos como modelo: una mirada incómoda, pero necesaria

La capacitación también invitó a revisar el rol adulto como modelo de convivencia. Y es que Zysman planteó que ciertas prácticas habituales -como la exposición de conflictos escolares en redes sociales, la viralización de discusiones en grupos de WhatsApp o la resolución pública de disputas- transmiten a los estudiantes la idea de que la intimidad del otro puede vulnerarse sin consecuencias.

Ciberbullying: cuando la tecnología amplifica la violencia

Otro eje central de la capacitación fue el análisis del ciberbullying y las nuevas dinámicas digitales que atraviesan la vida escolar. La especialista evidenció un conocimiento actualizado sobre redes sociales y aplicaciones utilizadas por estudiantes, describiendo prácticas como la validación constante, la creación de cuentas paralelas, las exclusiones virtuales y la viralización inmediata de contenidos.

La principal preocupación radica en que el maltrato ya no queda limitado al espacio escolar, sino que las agresiones digitales amplifican el daño, prolongan la exposición y dificultan la intervención adulta.

Familia y escuela, una alianza indispensable

Uno de los puntos más destacados de la capacitación fue el planteo ante la necesidad de construir un trabajo articulado entre escuela y familias. Para Zysman, el bullying es un fenómeno multicausal en el que intervienen múltiples actores y no puede abordarse desde una sola institución.

Violencia y bullying en la escuela: 4 acciones en que trabajar para reducir riesgos, según una especialista Según especialista en bullying, multar a padres podría ocultar casos y judicializarlos en vez de prevenirlos Imagen ilustrativa

En ese sentido, valoró el trabajo previo del ICEI, al que definió como una institución que sostiene desde hace años una mirada preventiva centrada en los vínculos y la convivencia, más allá de la aparición de conflictos puntuales.

La importancia de educar en tribu y con mirada comunitaria

El concepto que atravesó la reflexión final de la especialista fue el de educar en comunidad. Para Zysman, la prevención del bullying requiere una construcción colectiva basada en la ética, la empatía y la conciencia del otro.

En ese sentido, sostuvo que la escuela, las familias y la sociedad comparten la responsabilidad de generar modelos de convivencia que no legitimen el maltrato. Por esto mismo -reforzó- es que la prevención no se resuelve con una única medida, sino con un trabajo sostenido, articulado y consciente.

Entre las principales conclusiones del encuentro, sobresalió la reflexión de recordar que el bullying no es un problema aislado ni ajeno, sino un espejo que interpela a los adultos responsables de acompañar el crecimiento de niños y adolescentes.