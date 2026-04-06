Educación secundaria: un mes para recuperar materias pendientes en una escuela que se adapta

En las aulas mendocinas hay un dato que incomoda, pero también explica decisiones. Durante 2025, apenas el 56,04% de los estudiantes de secundaria logró aprobar todos los contenidos en el tiempo de cursado regular , sin adeudar materias.

Secundaria: pese a las estrategias, sólo la mitad termina sin adeudar materias y repiten 2 de cada 10 estudiantes

Del otro lado, casi la mitad necesitó instancias complementarias. Y más aún: 2 de cada 10 alumnos permanecieron en el mismo año, es decir, repitieron.

Con ese telón de fondo, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) puso en marcha el período de recuperación de saberes , que comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo. No es una instancia más: es, cada vez más, una pieza estructural del sistema para mejorar trayectorias.

La convocatoria alcanza a estudiantes con espacios curriculares o materias pendientes , quienes deban rendir materias libres o equivalencias y también a egresados que aún no lograron el egreso efectivo . En otras palabras, a todos aquellos que quedaron a mitad de camino durante el cursado regular.

Desde el gobierno escolar insisten en que el foco no está solo en aprobar, sino en sostener trayectorias. “Es importante que los estudiantes conozcan estas fechas y que las escuelas y las familias acompañen estas instancias que mejoran los aprendizajes y garantizan el egreso efectivo”, remarcaron.

Más acompañamiento en secundaria

En ese contexto, la recuperación de saberes deja de ser una instancia excepcional para convertirse en parte del camino. Una especie de red que busca evitar que las materias pendientes se transformen en abandono y que el título quede, definitivamente, fuera de alcance.

secundaria La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el período de recuperación de saberes, que comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo. Foto: Gobierno de Mendoza

Los números ayudan a entender por qué estas instancias dejaron de ser excepcionales. Si apenas 56 de cada 100 estudiantes logran aprobar en el cursado regular, hay un universo amplio que necesita más tiempo y otras estrategias para incorporar los llamados “saberes prioritarios”.

Para ellos, la recuperación de saberes no es solo una nueva oportunidad de evaluación, sino un espacio con mayor acompañamiento pedagógico. Tutorías, apoyaturas y propuestas didácticas flexibles forman parte de una lógica que busca intervenir antes de que la dificultad se transforme en atraso y abandono.

En ese camino, la DGE cuenta con horas asignadas a través del programa Mejor en mi Escuela (PME), que permiten organizar espacios específicos de refuerzo. Allí, Lengua, Matemática e Inglés aparecen como áreas prioritarias, aunque cada escuela puede ajustar la propuesta según sus propios diagnósticos.

Flexibilidad

Una de las claves del modelo es la adaptación. El formato no es único: puede haber contraturno, proyectos integrados entre materias o modalidades presenciales y semipresenciales. Incluso la evaluación cambia de lógica.

“Se charla con los estudiantes y con las familias sobre cómo va a ser ese formato y se deja constancia en los acuerdos institucionales que se van estableciendo”, detalló una fuente de la DGE.

Esa flexibilidad habilita soluciones concretas. Un estudiante que adeuda Geografía e Historia, por ejemplo, puede trabajar en un proyecto conjunto que le permita acreditar ambas materias. La evaluación ha dejado de ser un examen aislado y pasa a ser continua y procesal.

Retención en la escuela

Pero la recuperación de saberes no se explica sólo por los resultados académicos. Forma parte de una estrategia más amplia: lograr que los estudiantes permanezcan en la escuela.

En ese sentido, las autoridades educativas destacan un dato que consideran histórico: durante 2025, el 98,22% de los alumnos se mantuvo en su trayectoria completa en el nivel medio. Un indicador que habla de retención, aunque no necesariamente de aprobación en tiempo.

secundaria La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el período de recuperación de saberes en secundaria, que comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo. Foto: Gobierno de Mendoza

El desafío, entonces, es doble: que los estudiantes no solo estén en la escuela, sino que aprendan, avancen y egresen de manera más ajustada a los tiempos establecidos.

Para eso, desde 2023 se implementa un Sistema de Alerta Temprana con incorporación de inteligencia artificial, que permite detectar a tiempo situaciones de vulnerabilidad y hacer un seguimiento más fino de las trayectorias.

Otras instancias

El esquema de recuperación se repetirá a lo largo del año: habrá una segunda instancia del 8 de agosto al 4 de septiembre y una tercera del 2 al 27 de noviembre.

Tras la pandemia se había permitido “llevarse más materias” pero luego volvieron a ser dos como máximo como “previas”. Ese paquete de medidas tuvo un efecto concreto: la repitencia disminuyó, aunque el desafío de la aprobación plena sigue vigente.

Hay otro dato que pone en valor esta instancia: este ciclo lectivo, la DGE eliminó la instancia de recuperación de marzo, por lo que habían quedado dos antes del inicio del ciclo lectivo 2026: la de diciembre y la de febrero.

En definitiva, si algo muestran los datos es que el recorrido por la secundaria ya no es lineal para una gran parte de los estudiantes. Y frente a eso, el sistema ensaya respuestas: más tiempo, más acompañamiento y más flexibilidad.

Para la DGE, estas instancias “representan una oportunidad pedagógica valiosa, por lo que se promoverá el compromiso activo y el acompañamiento de las familias, entendiendo que la construcción de trayectorias educativas exitosas requiere del trabajo articulado entre escuela, estudiantes y familias”.