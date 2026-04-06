Lectura en voz alta: por qué la DGE apuesta a ella durante abril con más de 500.000 alumnos

En tiempos de pantallas omnipresentes, lecturas fragmentadas y pocos libros en muchas casas , las escuelas mendocinas buscan volver a una escena simple pero poderosa: alguien que lee y otros que escuchan. No es casual.

Pocos libros en los hogares y el impacto en los niños: qué hay gratis en la biblioteca digital de la DGE

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) decidió convertir abril en el mes de la lectura en voz alta , una apuesta que combina calendario internacional, estrategia pedagógica y la intención de reinstalar la palabra compartida como motor del aprendizaje.

La iniciativa, que involucra a estudiantes de todos los niveles y modalidades, se organiza alrededor de dos fechas clave del calendario literario mundial: e l Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el 2 de abril, y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 23 . Entre esos hitos, las escuelas desplegarán actividades que buscan mucho más que cumplir con una efeméride.

Es que hay que tener en cuenta que la DGE está enfocada en trabajar fuertemente la lectura y la comprensión lectora, con la implementación del Censo de Fluidez Lectora y como política de Estado a través del PEAM, el Plan Estratégico de Alfabetización, implementado por ley en Mendoza.

Estarán involucrados estudiantes de todos los niveles obligatorios de la provincia. En Nivel Inicial, serán 50.648, en Primaria 219.550 y en Secundaria 168.032. Esto suma un total de 438.230 alumnos . Además, participarán estudiantes de educación especial, de adultos y el resto del sistema por lo que se superarán los 500.000 alumnos.

“Esta propuesta está centrada en transformar el aula como un espacio de escucha activa y participación”, explicó la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf. Pero el objetivo va más allá de las paredes del aula: “También esta iniciativa intenta transformar no solo el aula sino otros espacios que rodean a la escuela. El material que se presenta fue elaborado por el equipo técnico de alfabetización y todas las direcciones de línea que conforman la DGE”, agregó.

Cómo serán las actividades de la DGE

El programa propone intervenciones diferenciadas según la edad. En el nivel Inicial, el foco estará puesto en “el despertar de la palabra”, ese primer vínculo con los sonidos, los ritmos y las historias. En Primaria, la clave será el encuentro: generar espacios de lectura compartida que fortalezcan la escucha y la conversación. En Secundaria, en tanto, la apuesta se desplaza hacia el rol activo de los estudiantes como mediadores y creadores, atravesados por las nuevas tecnologías.

lectura libros La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió convertir abril en el mes de la lectura en voz alta, una apuesta que combina calendario internacional, estrategia pedagógica y la intención de reinstalar la palabra compartida como motor del aprendizaje.

En ese marco, los recursos están disponibles en el portal educativo, en la biblioteca de pequeños y grandes lectores, para quienes quieran acceder, incluso con la intención de acercarlos a las familias.

Según detallaron desde el gobierno escolar, y tal cual se ha hecho anteriormente, las escuelas han planificado actividades a las que se suman los padres como participantes activos o como visitantes. Se realizan prácticas como teatro leído, juegos de simulación, transmisión radial, locución en un evento. También hay escuelas que están organizando encuentros en espacios públicos cercanos, jornadas abiertas donde la voz es la protagonista y se invita a padres y abuelos a las aulas para leer cuentos breves en voz alta.

También los docentes coordinan "lecturas en eco" (el adulto lee una frase y los alumnos la repiten con la misma entonación) para trabajar la fluidez y la expresión emocional. Habrá podcast escolar, con la grabación de audios de lectura para compartir por WhatsApp o redes institucionales; teatro de Lectores Intergeneracional, en el que docentes, padres y alumnos se reparten personajes y realizan una función de lectura leída para el resto de la escuela/comunidad y píldoras lectoras, que son breves intervenciones de lectura al ingreso o salida del establecimiento.

Por qué es importante la lectura en voz alta

La decisión de dedicarle un mes completo no es menor. Apunta a correr la lectura del lugar de actividad ocasional o aislada y convertirla en una práctica sostenida, institucionalizada y transversal a todas las áreas del currículo. En otras palabras, que leer en voz alta deje de ser un momento excepcional para convertirse en un hábito y una experiencia colectiva.

Desde la DGE destacan que la lectura en voz alta es una herramienta esencial para el desarrollo de la conciencia fonológica y la fluidez lectora, pilares del programa. Esta acción educativa genera vínculos pedagógicos como fomentar el hábito de escuchar y compartir textos literarios en el aula y en cualquier contexto, refuerza el vínculo entre docentes y alumnos, creando una comunidad de lectores.

También fortalece el desarrollo cognitivo y emocional. Esta práctica permite que el estudiante acceda a textos que aún no puede leer de forma autónoma, ampliando su vocabulario y su capacidad de comprensión auditiva y crítica.

Al dedicar un mes específico, se busca que la lectura no sea una actividad aislada, sino una práctica sistemática, institucionalizada y transversal a todas las áreas del currículo.

Pocos libros en las casas

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en 2022 y basado en las pruebas PISA 2018, destacó la disminución de la cantidad de libros físicos en los hogares y lo vinculó al mayor o menor éxito en las trayectorias académicas.

lectura libros La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió convertir abril en el mes de la lectura en voz alta, una apuesta que combina calendario internacional, estrategia pedagógica y la intención de reinstalar la palabra compartida como motor del aprendizaje.

En tanto, un informe de la organización Argentinos por la Educación, basado en respuestas de estudiantes de 6º grado del Operativo Aprender 2023, reveló que en Mendoza 14 de cada 100 chicos no tienen libros en sus hogares, mientras que 65 de cada 100 tienen menos de 20. Esta proporción (65%) supera la media nacional (59%).

Biblioteca digital: una alternativa gratis

“Leer nos cambia y eso ya es una forma de cambiar el mundo”, es la frase de Daniel Pennac, reconocido escritor y docente francés, con la que se encabeza la página web de la biblioteca digital de la DGE. Este es un gran recurso que pueden aprovechar las familias que quieran sumar esta actividad compartida y ganar, además, un buen momento.

“Te invitamos a leer, alcanzar libertad de pensamiento, encontrar diversidad de criterios y ampliar horizontes de significación. Todos tenemos un recorrido lector para compartir, todos podemos contribuir a contagiar amor por la lectura”, interpela el espacio que busca facilitar el acceso gratuito a lecturas para chicos y adolescentes.

El portal, enmarcado en el programa Leamos Juntos, divide los textos en dos secciones: pequeños lectores y grandes lectores.

lectura libros La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió convertir abril en el mes de la lectura en voz alta, una apuesta que combina calendario internacional, estrategia pedagógica y la intención de reinstalar la palabra compartida como motor del aprendizaje.

En la primera se ofrecen 57 títulos, entre los que hay clásicos como Alicia en el País de las Maravillas, El mago de Oz, El libro de la selva, Heidi o Mafalda, además de trabalenguas, poesías, adivinanzas y cuentos.

La sección para grandes lectores cuadruplica la oferta, con 246 propuestas que incluyen desde Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, hasta Martín Fierro, Frankenstein, La Odisea y relatos de humor y tradición oral argentina. La oferta es amplísima y para todos los gustos.

El acceso es libre y gratuito a través del sitio www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos.