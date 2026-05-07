El calendario lunar de mayo 2026 llega con una particularidad: con dos lunas llenas en el mismo mes. Para quienes siguen las creencias populares sobre el pelo, las fases lunares suelen usarse como guía para cortarlo y buscar crecimiento, fuerza o renovación.

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La aclaración es importante: no hay evidencia científica sólida que demuestre que cortarse el pelo en determinada fase lunar cambie su crecimiento real. Aun así, muchas personas usan el ciclo de la Luna como una referencia simbólica para ordenar rutinas de cuidado.

Según el Servicio de Hidrografía Naval, las fases en Hora Oficial Argentina son: la Luna llena que ocurrió el 1 de mayo a las 14:23 , cuarto menguante el 9 de mayo a las 18:10, luna nueva el 16 de mayo a las 17:01 y cuarto creciente el 23 de mayo a las 08:11.

Además, el mes cerrará con otra Luna llena el 31 de mayo a las 05:45 . Al ser la segunda Luna llena dentro de un mismo mes calendario, suele conocerse popularmente como Luna azul.

Calendario lunar mayo 2026 fases para cortar el pelo y que crezca rápido, sano y fuerte (1)

Estas fechas sirven para ubicar el ciclo lunar real. Después, las recomendaciones sobre pelo pertenecen al terreno de la tradición y las creencias populares, no a una indicación dermatológica.

Cuándo cortarlo para que “crezca rápido”

Según la creencia lunar, el mejor momento para favorecer el crecimiento sería la etapa de Luna creciente. En mayo 2026, esa fase comienza a tomar fuerza después de la luna nueva del 16 y llega al cuarto creciente del 23.

Por eso, quienes siguen esta tradición suelen elegir días cercanos al 23 de mayo para cortes de puntas, mantenimiento o pequeños cambios que buscan acompañar el crecimiento.

La lógica simbólica es simple: si la Luna “crece”, también se espera que el pelo acompañe ese impulso. No es una regla científica, pero sí una costumbre extendida en calendarios populares.

Cuándo cortarlo para que se vea más fuerte

La Luna llena suele asociarse con fuerza, volumen y plenitud. En mayo 2026, las fechas señalada es el 31 de mayo.

Quienes siguen el calendario lunar suelen elegir estas jornadas para cortes más visibles, cambios de forma o tratamientos capilares. La idea es aprovechar un momento simbólico de mayor energía.

Calendario lunar mayo 2026 fases para cortar el pelo y que crezca rápido, sano y fuerte (1)

En términos reales, la fuerza del pelo depende mucho más de genética, alimentación, salud hormonal, cuidado del cuero cabelludo y hábitos de lavado que de una fecha del calendario.

Cuándo evitar grandes cambios

La Luna nueva, prevista para el 16 de mayo, suele interpretarse como un momento de pausa o reinicio. Algunas tradiciones la reservan para planificar cambios, pero no necesariamente para hacer cortes drásticos.

El cuarto menguante del 9 de mayo suele asociarse con procesos de limpieza, reducción o mantenimiento. Por eso, muchas personas lo eligen para emparejar puntas sin buscar crecimiento rápido.

De todos modos, el mejor momento práctico para cortarse el pelo sigue siendo cuando las puntas están abiertas, el corte perdió forma o el cuero cabelludo necesita una rutina más ordenada.

La guía práctica de mayo 2026

Para crecimiento rápido según la tradición: fechas cercanas al 23 de mayo. Para fuerza o cambio visible: 31 de mayo. Para mantenimiento discreto: alrededor del 9 de mayo.

Para una rutina realista, conviene combinar el calendario con cuidados concretos: evitar calor excesivo, no dormir con el pelo mojado, hidratar medios y puntas, y cortar cuando el daño ya es visible.