"De siempre...": Jimena Barón sorprendió al contar la conmovedora razón por la que su hijo se llama Arturo

Para describirlo, agregó: “Sí, Arturo, tiene un dejo a un buen mate. Me pareció argentino, con tierra… Es como un ‘hablalo con Arturo’. Es como que te cagás. Esa sensación”.

La elección de un nombre tan distinto al de su hijo mayor generó muchas preguntas en redes sociales. Ante esto, Jimena aclaró que, en realidad, ella no había elegido el nombre de Morrison .

“Entiendo la sorpresa. Morrison, y dicen ¿cómo le va a poner a su otro hijo Arturo? El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison. Yo le puse Momo. Pero Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, explicó, haciendo referencia a su relación con Daniel Osvaldo, el padre del niño.

Aunque aseguró que con el tiempo le tomó cariño, dejó en claro que esa decisión no fue suya. “Si bien me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo. El mío era Arturo, de siempre”, concluyó Barón, feliz con la llegada de su segundo hijo y emocionada por haber podido concretar un deseo que tenía desde hace años.