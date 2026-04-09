Marley anunció su regreso a la televisión: viajes y el esperado regreso de un reality

Con un pie en los viajes internacionales y otro en los grandes formatos de entretenimiento, Marley adelantó su regreso a la televisión. A nada de su entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway, el conductor avanza en negociaciones con Telefe para traer de vuelta uno de los realities más recordados de la última década.
En las últimas semanas viajó a México, donde realizó entrevistas a figuras de Hollywood como Streep y Hathaway por el lanzamiento de "El Diablo viste a la moda 2". Este contenido formará parte de su programa de viajes, uno de los pilares de su carrera.
La apuesta más fuerte es la reactivación de “Tu cara me suena”, el reality de imitaciones que marcó una época en la televisión argentina y que no se emite desde 2015. La idea, sin embargo, no sería inmediata.
Según trascendió, los cambios en la estructura del canal —tras la llegada de nuevas autoridades— obligaron a replantear presupuestos y tiempos de producción, lo que ubicaría el posible estreno recién en 2027.
Los famosos que podrían formar parte
Ya empezaron a surgir nombres para el eventual regreso del reality. La producción ya habría iniciado contactos con Andrea del Boca, quien tiene un destino incierto en Gran Hermano. A ella se sumarían otras personalidades del espectáculo como Catherine Fulop, Graciela Alfano, Luisa Albinoni y la influencer Sofía Gonet.
El conductor también buscaría rodearse de figuras con las que ya tiene química televisiva. Entre las opciones aparecen Florencia Peña y Lizy Tagliani, dos nombres asociados al humor y al entretenimiento que podrían aportar frescura al formato.