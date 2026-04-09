Marley anunció su regreso a la televisión: viajes y el esperado regreso de un reality

Hace más de diez años que el formato no se hace en la televisión argentina, el conductor está en plena negociación con Telefe.

Con un pie en los viajes internacionales y otro en los grandes formatos de entretenimiento, Marley adelantó su regreso a la televisión. A nada de su entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway, el conductor avanza en negociaciones con Telefe para traer de vuelta uno de los realities más recordados de la última década.

En las últimas semanas viajó a México, donde realizó entrevistas a figuras de Hollywood como Streep y Hathaway por el lanzamiento de "El Diablo viste a la moda 2". Este contenido formará parte de su programa de viajes, uno de los pilares de su carrera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marley (@marley_ok) Además, el conductor regresará este año con “Por el mundo” para hacer un especial enfocado en el Mundial de Fútbol 2026 que recorrerá tres países entre estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Regresa un popular reality con Marley La apuesta más fuerte es la reactivación de “Tu cara me suena”, el reality de imitaciones que marcó una época en la televisión argentina y que no se emite desde 2015. La idea, sin embargo, no sería inmediata.

Marley fue el conductor de "Tu cara me suena" en 2015 Marley fue el conductor de "Tu cara me suena" en 2015 gentileza Según trascendió, los cambios en la estructura del canal —tras la llegada de nuevas autoridades— obligaron a replantear presupuestos y tiempos de producción, lo que ubicaría el posible estreno recién en 2027.