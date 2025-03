Aterrador relato de Tamara Paganini sobre cómo Gran Hermano la afectó a ella y a sus compañeros

La exparticipante de GH rompió el silencio en el programa Esto Pasó de América TV y compartió su dolor, pero también de sus participantes. “No sé si no tuvo el mejor final porque era tanta la depresión que no sé si el final pudo ser mucho peor , con mucho más sufrimiento, con mucho más padecimiento. Vero se fue durmiendo y si hay algo que se merecía Vero es que si se tenía que ir, se fuese tranquila”, expresó Paganini conmovida.

También analizó la selección de los participantes del reality: “Una persona muy estable, sin mayores complicaciones con sus emociones, sus impulsos y demás, no puede ser muy divertida. O es muy extraño encontrar una persona así que sea divertida y que le dé rating al programa. La Colo tenía una personalidad muy particular. Éramos arquetipos, diferentes personalidades muy marcadas”.

Tamara explicó que la vida de un participante cambia drásticamente después de salir del programa y que la fama no es como muchos creen. “Vos antes de entrar a Gran Hermano podés ser estable, pero cuando salís de ahí tu vida cambia repentinamente. La fama no es la que te cuentan. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, como para prevenirnos… ¿A quién se le hubiera ocurrido que te corriera la gente por la calle, que te agrediera? En ese entonces no había redes y todo el odio y la frustración de la gente que hoy te putea en redes, pasaba en vivo y en directo”, resaltó.

Paganini recordó lo que ella y sus compañeros vivieron después de salir de la casa: “La gente tomaba partido… y hoy en redes, a alguien no le gusta algo de vos y te defenestra. Hoy cambió mucho… nosotros lo sufríamos en carne propia. De arrancarnos los pelos, escupirnos, nos tocaban el culo y la gente se reía y lo festejaba. Hoy no es así”.

También mencionó las consecuencias que sufrieron varios de sus compañeros de la primera edición de Gran Hermano: “De Gran Hermano 1, uno tuvo que ir a una granja de rehabilitación, la otra se hizo anoréxica y le costó un montón, otro sigue desayunando con whisky”.

La tremenda confesión de Tamara Paganini sobre Gran Hermano

Tamara Paganini relató que, tras su paso por el reality, tuvo que someterse a una pericia psicológica durante un juicio: “En el juicio que hice yo tuvieron que hacer una pericia psicológica para ver si a mí me había hecho daño Gran Hermano o yo ya venía dañada. El tema es que en cualquiera de las dos situaciones, por ejemplo yo, no tendría que haber entrado porque si estaba ‘rota’ no tendría que haber ido a un lugar que me expondría tanto y me traería tantas consecuencias. Y si me ‘rompió’ GH, también tiene la culpa”.

Por último, reflexionó sobre cómo la producción del programa analiza a los participantes antes de seleccionarlos: “No entendí por qué la gente me odiaba ni por qué habían hecho las ediciones que hicieron. Cuando salí de GH conocí la maldad, con el tiempo fui entendiendo que es un programa de televisión y a ellos vos no les importás”.

“Ellos saben desde antes. Los castings son estudios psicológicos, cámara gesell, si fueras un animal cuál serías… una batería de estudios psicológicos… pensé que era para que no entre alguien desequilibrado… con el tiempo me di cuenta que era para encontrar dónde estabas roto y en qué y cómo podías reaccionar adentro”, cerró Paganini.