Netflix estrenó una película española sobre qué hacer con los padres cuando envejecen

Está basada en la popular obra de teatro Cesc Gay y combina humor con drama familiar. Una producción para pasar de la risa al llanto.

Netflix sumó a su catálogo una comedia dramática española que pone sobre la mesa una de las decisiones más difíciles de la vida adulta: cómo acompañar a los padres cuando empiezan a perder autonomía. Con humor, tensión y momentos incómodos, la historia expone un debate tan cotidiano como poco hablado.

Se trata de "53 domingos", la nueva película escrita y dirigida por Cesc Gay, que se estrenó a nivel global este viernes. Basada en su propia obra de teatro, la producción combina drama familiar con situaciones desbordadas que escalan a medida que avanzan los conflictos.

El elenco completo de la película de Netflix "53 domingos" El elenco completo de la película de Netflix "53 domingos" gentileza De qué trata la recién estrenada serie de Netflix La trama sigue a tres hermanos, Santiago, Natalia y Víctor, que se reúnen para tomar una decisión sobre su padre de 86 años, cuyo comportamiento empieza a generar preocupación. Entre las opciones aparecen las clásicas: una residencia o que se mude con alguno de ellos. Pero lo que comienza como una conversación ordenada pronto deriva en un cruce caótico de reproches, tensiones y verdades acumuladas.

Embed - 53 Domingos | Tráiler Oficial | Netflix España Protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, la película construye un retrato tan real como incómodo sobre los vínculos familiares, las responsabilidades compartidas y el paso del tiempo.

Producida por Imposible Films, con Marta Esteban y Laia Bosch al frente, "53 domingos" fue filmada en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos y en distintas locaciones de Madrid. Con el sello de Cesc Gay —director de títulos como Truman y Sentimental—, la película apuesta por un equilibrio entre el humor ácido y la emoción para contar una historia que, en mayor o menor medida, atraviesa a todos.