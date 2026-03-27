27 de marzo de 2026 - 11:12

Netflix estrenó una película española sobre qué hacer con los padres cuando envejecen

Está basada en la popular obra de teatro Cesc Gay y combina humor con drama familiar. Una producción para pasar de la risa al llanto.

Netflix estrenó una nueva película española.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Se trata de "53 domingos", la nueva película escrita y dirigida por Cesc Gay, que se estrenó a nivel global este viernes. Basada en su propia obra de teatro, la producción combina drama familiar con situaciones desbordadas que escalan a medida que avanzan los conflictos.

El elenco completo de la película de Netflix "53 domingos"
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De qué trata la recién estrenada serie de Netflix

La trama sigue a tres hermanos, Santiago, Natalia y Víctor, que se reúnen para tomar una decisión sobre su padre de 86 años, cuyo comportamiento empieza a generar preocupación. Entre las opciones aparecen las clásicas: una residencia o que se mude con alguno de ellos. Pero lo que comienza como una conversación ordenada pronto deriva en un cruce caótico de reproches, tensiones y verdades acumuladas.

Embed - 53 Domingos | Tráiler Oficial | Netflix España

Protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, la película construye un retrato tan real como incómodo sobre los vínculos familiares, las responsabilidades compartidas y el paso del tiempo.

Producida por Imposible Films, con Marta Esteban y Laia Bosch al frente, "53 domingos" fue filmada en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos y en distintas locaciones de Madrid. Con el sello de Cesc Gay —director de títulos como Truman y Sentimental—, la película apuesta por un equilibrio entre el humor ácido y la emoción para contar una historia que, en mayor o menor medida, atraviesa a todos.

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