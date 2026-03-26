26 de marzo de 2026 - 11:34

La película religiosa basada en un grupo real de fanáticos que es furor en Netflix

La producción sigue a un movimiento de los años 70 en Estados Unidos que marcó a toda una generación de la contracultura.

La película basada en una historia real sobre una agrupación religiosa disponible en Netflix

La película basada en una historia real sobre una agrupación religiosa disponible en Netflix

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix apostó por una producción religiosa sobre un grupo de fanáticos que ya se posiciono entre lo más visto. La película, inspirada en hechos reales, pone el foco en un grupo de jóvenes y en el impacto de un movimiento espiritual que marcó a toda una generación en Estados Unidos.

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La película es “La revolución de Jesús” (Jesus Revolution), un film que combina drama, historia y fe, y que retrata el surgimiento de un fenómeno religioso en plena década del 70. Desde su llegada a la plataforma, despertó tanto interés del público como debate entre quienes analizan su mirada sobre la espiritualidad.

La película tiene una duración de 120 minutos y fue dirigida por Jon Erwin y Brent McCorkle, quienes apuestan por una narrativa que combina lo íntimo con lo histórico para retratar un fenómeno poco explorado en el cine comercial.

De qué trata la nueva película religiosa de Netflix

Ambientada en el sur de California, la historia reconstruye el llamado “Jesus Movement”, un despertar espiritual protagonizado por jóvenes hippies que, en medio de una época atravesada por cambios culturales, encontraron en la religión una nueva forma de identidad y comunidad. La película sigue de cerca ese proceso, mostrando cómo la búsqueda de sentido y pertenencia transforma la vida de sus protagonistas.

A nivel narrativo, la propuesta cruza lo personal con lo colectivo: por un lado, se centra en las historias individuales de quienes se suman al movimiento; por otro, refleja el crecimiento de un fenómeno que rápidamente se expande más allá de su núcleo inicial.

Embed - Jesus Revolution (Trailer Español Doblado)

Crítica e historia real

Si bien logró posicionarse entre las tendencias de Netflix, la recepción crítica fue dispar. Algunos valoran su intento por capturar el clima social y espiritual de la época, mientras que otros consideran que el relato podría haber profundizado más en las tensiones internas del movimiento.

La revolución de Jesús está inspirada en el llamado “Jesus Movement”, un despertar espiritual que surgió en Estados Unidos a fines de los años 60 y principios de los 70, en plena era hippie.

El film toma como referencia las historias de figuras reales como Greg Laurie, el predicador Lonnie Frisbee y el pastor Chuck Smith, y reconstruye episodios emblemáticos como los bautismos masivos en las playas de California, que marcaron la expansión de este movimiento religioso en todo el país.

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