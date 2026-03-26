En 6 capítulos: el policial francés con un giro inesperado que está disponible en Netflix

Una investigación criminal en una playa se convierte en algo mucho más complejo cuando el pasado empieza a filtrarse en el presente. Con un cambio de la trama que combina pasado y presente, la nueva miniserie policial disponible en Netflix engancha desde el primer minuto.

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“Vórtice” (Vortex) es una producción francesa que mezcla thriller policial con ciencia ficción y construye una historia atrapante en apenas 6 episodios.

Todo comienza cuando aparece el cuerpo de una mujer en la playa de Corsen, en la Bretaña francesa, el mismo lugar donde, 27 años atrás, murió la esposa del protagonista, el comandante Ludovic Béguin.

Ambientada en 2025, la investigación utiliza tecnología avanzada que permite reconstruir escenas del crimen mediante realidad virtual . Es ahí donde ocurre lo inesperado: mientras revisa la simulación, Ludo ve a su esposa, fallecida en 1998, corriendo por la playa como si estuviera viva. Ese hallazgo rompe toda lógica y da inicio a un vínculo imposible entre dos tiempos distintos.

A partir de ese momento, la serie plantea un juego constante entre pasado y presente. El “vórtice” que da nombre a la ficción funciona como una grieta temporal que conecta ambas líneas temporales, permitiendo que el protagonista interactúe con los días previos a la muerte de su esposa. Pero cada intento de cambiar el destino tiene consecuencias imprevisibles en el futuro.

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Lejos de ser solo un relato de ciencia ficción, la historia se apoya en el suspenso clásico del policial, con una investigación que avanza entre pistas, sospechosos y presiones judiciales. Sin embargo, el verdadero conflicto es más profundo: la posibilidad de alterar el pasado pone en riesgo toda la vida que Ludo construyó durante décadas, incluyendo su nueva familia.

En ese equilibrio entre lo emocional y lo narrativo, "Vórtice" se apoya en una idea potente: el efecto mariposa. Un pequeño cambio en 1998 puede modificar por completo el presente, lo que obliga al protagonista a tomar decisiones cada vez más difíciles.