9 de abril de 2026 - 18:36

Dura 96 minutos, la nueva película de vaqueros de Netflix: un drama desesperante

La producción propone un giro inesperado en la historia de un hombre que pierde su rancho y hará de todo para recuperarlo.

La nueva película de vaqueros disponible en Netflix.&nbsp;

La nueva película de vaqueros disponible en Netflix. 

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La película de Netflix está encabezada por Josh O’Connor,

La película de Netflix está encabezada por Josh O’Connor,

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Rebuilding” es la nueva producción de vaqueros que llegó al catálogo de la plataforma. Dirigida por Max Walker-Silverman y estrenada originalmente en 2025, este drama neo-western se posiciona como una de las opciones más potentes para quienes buscan algo breve pero intenso y que deja una sensación difícil de sacudir.

Lejos de los duelos tradicionales y la épica clásica del género, la película apuesta por una narrativa más emocional y contemporánea. Su historia gira en torno a la pérdida, la reconstrucción personal y los vínculos familiares atravesados por la tragedia.

De qué trata el western que emociona en Netflix

La trama sigue a Dusty, un vaquero cuya vida cambia por completo cuando un incendio forestal destruye su rancho. Sin hogar ni rumbo claro, termina en un campamento para personas damnificadas, donde deberá adaptarse a una nueva realidad.

Embed - Rebuilding | Official Trailer | Bleecker Street

En ese espacio inesperado, no solo encuentra contención en una comunidad atravesada por experiencias similares, sino también la posibilidad de recomponer el vínculo con su hija y su exesposa. A partir de ahí, la película construye un relato íntimo sobre segundas oportunidades y la dificultad de volver a empezar cuando todo parece perdido.

Un elenco sólido para una historia intensa

Uno de los puntos fuertes de Rebuilding es su reparto. La película está encabezada por Josh O’Connor, uno de los actores más destacados del momento, conocido por sus trabajos recientes en cine y series de alto perfil.

Lo acompañan Meghann Fahy (The White Lotus), Kali Reis (True Detective) y Amy Madigan, quienes aportan profundidad a una historia que se sostiene tanto en las actuaciones como en su clima emocional.

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