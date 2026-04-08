Se cayó la causa de los "mendocinos mecheros" en Miami: "Lo más grave fue a lo que quedaron expuestos"

Se cayó la causa contra los cinco mendocinos que habían sido detenidos robando en un centro comercial de Miami (Estados Unidos) a fines de noviembre del año pasado. A Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua les retiraron a fines de marzo los cargos por "hurto" en la Justicia de Estados Unidos, por lo que no quedaron acusaciones contra ellos y -en consecuencia- la causa quedó desactivada.

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Ya en enero se había retirado la acusación más grave que pesaba sobre ellos y que era por ser parte de una "organización criminal" . Y ahora, al desistir de la acusación por hurto, no quedan acusaciones, por lo que los mendocinos ya no tienen causa vigente ni antecedentes . Así lo confirmó a Los Andes el abogado de dos de los implicados, Roberto Castillo .

"Al lograr quitarse en la audiencia del 29 de enero la calificación de 'orgaización criminal' , eso nos dio un buen panorama para llegar a la segunda audiencia (que fue a fines de marzo ) con el pedido de que se retiren los cargos por hurto, además", destacó Castillo a Los Andes , al tiempo que resaltó el buen criterio de la Justicia estadounidense al retirar ambos cargos. En contrapartida, destacó en que fue una "exageración" haber avanzado al comienzo con la acusación de "organización criminal" .

"Hasta el 17 de mayo van a figurar en los registros , y luego se quitarán los antecedentes. Ellos ya regresaron a Estados Unidos para el proceso, y las últimas audiencias fueron virtuales . Ellos ya se sometieron a todos los llamados de la Justicia", aclaró el abogado.

"Lo más grave de toda esta situación es el escarnio público al que fueron expuestos . Con la resolución de la causa queda confirmado que ellos pagaron un costo muy alto por cómo impactó . Por eso es bueno poder contarle ahora a la gente que ya la Justicia dijo que no es una organización criminal", siguió Castillo, quien confirmó que los mendocinos están más tranquilos, aunque no quieren hablar con la prensa y prefieren mantener el perfil bajo .

78986786786 Roberto Castillo, abogado de Julieta Silva.

"Quedaron bastante lastimados con la repercusión mediática", cerró,

El caso

A fines de noviembre del año pasado, los cinco mendocinos se vieron envueltos en un escándalo que tomó repercusión nacional e internacional. Según publicaron medios norteamericanos, y en base al informe de la policía de Sweetwater, los mendocinos enfrentaban cargos por robar en locales de The North Face, Tommy Hilfiger y Burlington dentro de complejo comercial Dolphin Mall, uno de los shoppings más concurridos del sur de Florida.

Según informó NBC 6. los agentes actuaron tras una denuncia por múltiples robos y , al revisar las cámaras de seguridad, detectaron que parte del grupo entró a Burlington, tomó varias valijas y salió sin pagarlas.

Siempre según el parte policial difundido por la prensa de Miami, el recorrido continuó en las otras tiendas, donde los sospechosos guardaron prendas dentro del equipaje robado previamente y volvieron a retirarse sin pasar por la caja.

La jueza Mindy Glazer, que lideró la audiencias de los mendocinos acusados de robo en Miami, tuvo un caso viral en 2015 con un excompañero de escuela La jueza Mindy Glazer, que lideró la audiencias de los mendocinos acusados de robo en Miami, tuvo un caso viral en 2015 con un excompañero de escuela Archivo

Ese parte confirmaba que, al momento de la detención, cuatro de los cinco tenían artículos por un valor cercano a los 2.000 dólares.

La versión de los involucrados

Cuando estalló el escándalo, fue el propio abogado Castillo quien -pública y mediáticamente- explicó que el conflicto se habría desencadenado cuando uno de los cincos hombres tenía mercadería sin factura y no pudo acreditar el pago.

A partir de ese momento -según su relato- se detuvo a todo el grupo, mientras el resto comenzó a presentar tickets y sus tarjetas para justificar las compras.

Los cinco mendocinos detenidos en Miami por robar en un shopping: tuvieron sus audiencias por la fianza Los cinco mendocinos detenidos en Miami por robar en un shopping: tuvieron sus audiencias por la fianza Captura de video

“Uno se habría llevado una valija sin pagar, y ese mismo es quien se habría llevado las remeras y los pantalones, según el reporte policial. No por eso vamos a hablar de una organización criminal”, detalló Castillo hace ya unos meses.

El defensor consideró desproporcionada la imputación: “Parece exagerado que solo por un par de prendas hablen de organización criminal (...) Personas que fueron a gastar 20 mil dólares los acusan de robar 350 dólares, es poco lógico, no tiene sentido”, sumó.

También apuntó al trato recibido en el procedimiento policial en Miami: “Es una imputación muy agresiva que tiene que ver con una política migratoria muy dura de Estados Unidos, que de repente le ponen a todos trajes amarillos como criminales y hacen una escena cinematográfica”.