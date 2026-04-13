13 de abril de 2026 - 08:41

Entraron a una planta de gas y robaron 30 garrafas de un camión en Luján

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en una planta ubicada en Ruta 87 y calle Cipolletti.

Entraron a una planta de gas y robaron 30 garrafas de un camión en Luján

Entraron a una planta de gas y robaron 30 garrafas de un camión en Luján

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Los Andes | Redacción Policiales
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Un robo fue denunciado en las últimas horas en Luján de Cuyo, donde delincuentes sustrajeron garrafas desde el interior de un camión en una planta de gas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20.30. Según la información oficial, el episodio tuvo lugar en una planta ubicada en Ruta 87 y calle Cipolletti.

La víctima fue identificada como E. O. B., de 65 años. De acuerdo a la reseña policial, un empleado que cumplía funciones de vigilancia detectó el faltante durante su turno. Al realizar una recorrida por el predio, constató que autores ignorados habían dañado la tela romboidal del cierre perimetral.

Tras ingresar al lugar, los delincuentes sustrajeron del interior de un camión un total de 30 garrafas de 10 kilos, para luego darse a la fuga.

En el caso tomó intervención el ayudante fiscal de turno, quien dispuso la actuación de Policía Científica, las medidas de rigor y la radicación de la denuncia en la Oficina Fiscal correspondiente.

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