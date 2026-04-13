El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en una planta ubicada en Ruta 87 y calle Cipolletti.

Entraron a una planta de gas y robaron 30 garrafas de un camión en Luján

Un robo fue denunciado en las últimas horas en Luján de Cuyo, donde delincuentes sustrajeron garrafas desde el interior de un camión en una planta de gas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30. Según la información oficial, el episodio tuvo lugar en una planta ubicada en Ruta 87 y calle Cipolletti.

La víctima fue identificada como E. O. B., de 65 años. De acuerdo a la reseña policial, un empleado que cumplía funciones de vigilancia detectó el faltante durante su turno. Al realizar una recorrida por el predio, constató que autores ignorados habían dañado la tela romboidal del cierre perimetral.

Tras ingresar al lugar, los delincuentes sustrajeron del interior de un camión un total de 30 garrafas de 10 kilos, para luego darse a la fuga.